https://ria.ru/20240513/bouz-1945535673.html

На Западе сообщили о расколе в Киеве из-за ситуации в Харьковской области

На Западе сообщили о расколе в Киеве из-за ситуации в Харьковской области - РИА Новости, 13.05.2024

На Западе сообщили о расколе в Киеве из-за ситуации в Харьковской области

Глава ГУР МО Кирилл Буданов* обвинил главнокомандующего ВСУ в провале обороны в Харьковской области, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X. РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T12:03

2024-05-13T12:03

2024-05-13T12:58

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чей боуз

вооруженные силы украины

политика

кирилл буданов*

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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Глава ГУР МО Кирилл Буданов* обвинил главнокомандующего ВСУ в провале обороны в Харьковской области, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.""Неприятности в раю". Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов возложил вину за неспособность сдержать российских военных в Харьковской области на главнокомандующего Вооруженными силами Украины Сырского", — написал он.В понедельник The New York Times газета сообщала, что офицеры командования ВСУ обвиняют друг друга в поражениях в Харьковской области.Российские военнослужащие группировки войск "Север" за сутки продвинулись в глубину обороны противника и освободили Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области, сообщили в воскресенье в Минобороны. Накануне в этой же области были освобождены Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья.* Внесен в список террористов и экстремистов

https://ria.ru/20240513/vsu-1945520336.html

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