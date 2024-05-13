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На Западе сообщили о расколе в Киеве из-за ситуации в Харьковской области - РИА Новости, 13.05.2024
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12:03 13.05.2024 (обновлено: 12:58 13.05.2024)
https://ria.ru/20240513/bouz-1945535673.html
На Западе сообщили о расколе в Киеве из-за ситуации в Харьковской области
На Западе сообщили о расколе в Киеве из-за ситуации в Харьковской области - РИА Новости, 13.05.2024
На Западе сообщили о расколе в Киеве из-за ситуации в Харьковской области
Глава ГУР МО Кирилл Буданов* обвинил главнокомандующего ВСУ в провале обороны в Харьковской области, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X. РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T12:03
2024-05-13T12:58
в мире
харьковская область
украина
киев
чей боуз
вооруженные силы украины
политика
кирилл буданов*
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Глава ГУР МО Кирилл Буданов* обвинил главнокомандующего ВСУ в провале обороны в Харьковской области, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.&quot;&quot;Неприятности в раю&quot;. Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов возложил вину за неспособность сдержать российских военных в Харьковской области на главнокомандующего Вооруженными силами Украины Сырского&quot;, — написал он.В понедельник The New York Times газета сообщала, что офицеры командования ВСУ обвиняют друг друга в поражениях в Харьковской области.Российские военнослужащие группировки войск "Север" за сутки продвинулись в глубину обороны противника и освободили Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области, сообщили в воскресенье в Минобороны. Накануне в этой же области были освобождены Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья.* Внесен в список террористов и экстремистов
https://ria.ru/20240513/vsu-1945520336.html
https://ria.ru/20240513/vsu-1945506318.html
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в мире, харьковская область, украина, киев, чей боуз, вооруженные силы украины, политика, кирилл буданов*, александр сырский
В мире, Харьковская область, Украина, Киев, Чей Боуз, Вооруженные силы Украины, Политика, Кирилл Буданов*, Александр Сырский
На Западе сообщили о расколе в Киеве из-за ситуации в Харьковской области

Журналист Боуз: Буданов обвинил Сырского в провале обороны в Харьковской области

© AP Photo / Bernat ArmangueУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© AP Photo / Bernat Armangue
Украинский военнослужащий. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Глава ГУР МО Кирилл Буданов* обвинил главнокомандующего ВСУ в провале обороны в Харьковской области, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.
«

""Неприятности в раю". Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов возложил вину за неспособность сдержать российских военных в Харьковской области на главнокомандующего Вооруженными силами Украины Сырского", — написал он.

Раненые украинские военные в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
Худший день. На Западе забили тревогу из-за ситуации в ВСУ
Вчера, 11:00
В понедельник The New York Times газета сообщала, что офицеры командования ВСУ обвиняют друг друга в поражениях в Харьковской области.
Российские военнослужащие группировки войск "Север" за сутки продвинулись в глубину обороны противника и освободили Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области, сообщили в воскресенье в Минобороны. Накануне в этой же области были освобождены Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья.
* Внесен в список террористов и экстремистов
Боевая работа САУ Гиацинт-С группировки Центр - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
СМИ раскрыли, что произойдет с ВСУ в ходе российского наступления
Вчера, 09:30
 
В миреХарьковская областьУкраинаКиевЧей БоузВооруженные силы УкраиныПолитикаКирилл Буданов*Александр Сырский
 
 
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