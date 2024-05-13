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На Западе сообщили о расколе в Киеве из-за ситуации в Харьковской области
На Западе сообщили о расколе в Киеве из-за ситуации в Харьковской области - РИА Новости, 13.05.2024
На Западе сообщили о расколе в Киеве из-за ситуации в Харьковской области
Глава ГУР МО Кирилл Буданов* обвинил главнокомандующего ВСУ в провале обороны в Харьковской области, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X. РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T12:03
2024-05-13T12:03
2024-05-13T12:58
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Глава ГУР МО Кирилл Буданов* обвинил главнокомандующего ВСУ в провале обороны в Харьковской области, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.""Неприятности в раю". Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов возложил вину за неспособность сдержать российских военных в Харьковской области на главнокомандующего Вооруженными силами Украины Сырского", — написал он.В понедельник The New York Times газета сообщала, что офицеры командования ВСУ обвиняют друг друга в поражениях в Харьковской области.Российские военнослужащие группировки войск "Север" за сутки продвинулись в глубину обороны противника и освободили Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области, сообщили в воскресенье в Минобороны. Накануне в этой же области были освобождены Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья.* Внесен в список террористов и экстремистов
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В мире, Харьковская область, Украина, Киев, Чей Боуз, Вооруженные силы Украины, Политика, Кирилл Буданов*, Александр Сырский
На Западе сообщили о расколе в Киеве из-за ситуации в Харьковской области
Журналист Боуз: Буданов обвинил Сырского в провале обороны в Харьковской области