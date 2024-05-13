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В США призвали передать Израилю бомбы, вспомнив Хиросиму и Нагасаки
В США призвали передать Израилю бомбы, вспомнив Хиросиму и Нагасаки - РИА Новости, 13.05.2024
В США призвали передать Израилю бомбы, вспомнив Хиросиму и Нагасаки
Американский сенатор Линдси Грэм* заявил о необходимости передать Израилю "те бомбы, которые ему нужны", для завершения конфликта в секторе Газа, напомнив при... РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T14:33
2024-05-13T14:33
2024-05-13T14:33
в мире
израиль
хиросима (префектура)
нагасаки (город)
джо байден
ллойд остин
министерство обороны сша
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Американский сенатор Линдси Грэм* заявил о необходимости передать Израилю "те бомбы, которые ему нужны", для завершения конфликта в секторе Газа, напомнив при этом о сбросе Штатами бомб над японскими Хиросимой и Нагасаки, который он считает правильным решением. "Я думал, что это (сброс бомб на Хиросиму и Нагасаки) было приемлемо... Так что, Израиль, делай то, что нужно, чтобы выжить в качестве еврейского государства", - отметил Грэм* в интервью телеканалу NBC News. Ранее шеф Пентагона Ллойд Остин подтвердил паузу в поставках оружия Израилю, отметив, что речь идет об одной партии военной помощи. Позднее президент США Джо Байден в интервью телеканалу CNN заявил, что остановит поставки в Израиль авиационных бомб и артиллерийских снарядов в случае расширения военной операции в секторе Газа на южный город Рафах, чего, по его словам, пока не произошло. Тем не менее, США продолжат обеспечивать Израиль средствами ПВО и иными вооружениями оборонительного характера, подчеркнул Байден. Сенатор подчеркнул, что Израилю следует передать те бомбы, которые ему необходимы "для завершения войны". Ведущая телеканала, ссылаясь на военных чиновников, отметила, что со времен Второй мировой войны технологии изменились, поэтому Израиль может более точно наносить удары. Грэм* же заявил, что эти чиновники "несут чушь". * Физическое лицо, признанное Росфинмониторингом террористом-экстремистом.
https://ria.ru/20240511/bayden-1945313570.html
https://ria.ru/20240512/nyt-1945404901.html
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в мире, израиль, хиросима (префектура), нагасаки (город), джо байден, ллойд остин, министерство обороны сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
В мире, Израиль, Хиросима (префектура), Нагасаки (город), Джо Байден, Ллойд Остин, Министерство обороны США, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
В США призвали передать Израилю бомбы, вспомнив Хиросиму и Нагасаки
Грэм призвал передать ЦАХАЛ нужные бомбы, вспомнив удары по Хиросиме и Нагасаки