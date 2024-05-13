https://ria.ru/20240513/blinken-1945747646.html

Блинкен на этой неделе посетит Киев, сообщили СМИ

Блинкен на этой неделе посетит Киев, сообщили СМИ - РИА Новости, 13.05.2024

Блинкен на этой неделе посетит Киев, сообщили СМИ

Госсекретарь США Энтони Блинкен на этой неделе посетит Украину, сообщило издание Politico со ссылкой на три информированных источника. РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T23:16

2024-05-13T23:16

2024-05-13T23:26

в мире

киев

сша

энтони блинкен

украина

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ВАШИНГТОН, 13 мая – РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен на этой неделе посетит Украину, сообщило издание Politico со ссылкой на три информированных источника.Конкретные даты они не назвали, но отметили, что "дороги в Киеве будут перекрыты службами безопасности во вторник и среду".Официально о поездке госдепартамент пока не объявлял. Обнародованный накануне недельный график мероприятий Блинкена пуст до пятницы, когда у него запланирована встреча с аргентинским коллегой в Вашингтоне.

https://ria.ru/20240513/postavki-1945747466.html

киев

сша

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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Наталья Макарова

в мире, киев, сша, энтони блинкен, украина