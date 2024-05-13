https://ria.ru/20240513/blinken-1945747646.html
Блинкен на этой неделе посетит Киев, сообщили СМИ
Блинкен на этой неделе посетит Киев, сообщили СМИ - РИА Новости, 13.05.2024
Блинкен на этой неделе посетит Киев, сообщили СМИ
Госсекретарь США Энтони Блинкен на этой неделе посетит Украину, сообщило издание Politico со ссылкой на три информированных источника. РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T23:16
2024-05-13T23:16
2024-05-13T23:26
в мире
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ВАШИНГТОН, 13 мая – РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен на этой неделе посетит Украину, сообщило издание Politico со ссылкой на три информированных источника.Конкретные даты они не назвали, но отметили, что "дороги в Киеве будут перекрыты службами безопасности во вторник и среду".Официально о поездке госдепартамент пока не объявлял. Обнародованный накануне недельный график мероприятий Блинкена пуст до пятницы, когда у него запланирована встреча с аргентинским коллегой в Вашингтоне.
https://ria.ru/20240513/postavki-1945747466.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, киев, сша, энтони блинкен, украина
В мире, Киев, США, Энтони Блинкен, Украина
Блинкен на этой неделе посетит Киев, сообщили СМИ
Politico сообщило о поездке Блинкена в Киев на этой неделе, но даты не назвало