https://ria.ru/20240513/biryukov-1945549868.html
Бирюков: московские системы жизнеобеспечения в праздники работали штатно
Бирюков: московские системы жизнеобеспечения в праздники работали штатно - РИА Новости, 13.05.2024
Бирюков: московские системы жизнеобеспечения в праздники работали штатно
Столичные системы жизнеобеспечения в праздничные дни функционировали в штатном режиме, аварийных отключений воды, газа, тепло- и электроснабжения не было,... РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T12:35
2024-05-13T12:35
2024-05-13T12:35
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
общество
москва
петр бирюков
комплекс городского хозяйства москвы
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Столичные системы жизнеобеспечения в праздничные дни функционировали в штатном режиме, аварийных отключений воды, газа, тепло- и электроснабжения не было, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В период с 28 апреля по 12 мая включительно все предприятия и организации комплекса городского хозяйства работали в усиленном режиме, было организовано круглосуточное дежурство ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала. Обеспечено бесперебойное функционирование всех систем жизнеобеспечения, аварийных отключений воды, газа, тепло- и электроснабжения не было", - сказал Бирюков. Заммэра подчеркнул, что был установлен особый контроль соблюдения мер противопожарной безопасности на объектах жилого и нежилого фонда. Приведены в состояние готовности личный состав пожарно-спасательных подразделений, аварийно-восстановительные бригады инженерных компаний и префектур административных округов. "Был усилен контроль работы инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры. По всем системам жизнеобеспечения в столице создан и поддерживается необходимый резерв мощности, что позволяет гарантировать надежную подачу ресурсов потребителям", - пояснил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что в праздничные дни особое внимание уделялось уборке магистралей, улиц, общественных пространств, пешеходных зон и дворовых территорий. В этой работе было задействовано необходимое количество коммунальной техники и бригад ручной уборки.
https://ria.ru/20240511/prazdnik-1945211579.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
городское хозяйство москвы, общество, москва, петр бирюков, комплекс городского хозяйства москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Общество, Москва, Петр Бирюков, Комплекс городского хозяйства Москвы
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Столичные системы жизнеобеспечения в праздничные дни функционировали в штатном режиме, аварийных отключений воды, газа, тепло- и электроснабжения не было, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В период с 28 апреля по 12 мая включительно все предприятия и организации комплекса городского хозяйства работали в усиленном режиме, было организовано круглосуточное дежурство ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала. Обеспечено бесперебойное функционирование всех систем жизнеобеспечения, аварийных отключений воды, газа, тепло- и электроснабжения не было", - сказал Бирюков
.
Заммэра подчеркнул, что был установлен особый контроль соблюдения мер противопожарной безопасности на объектах жилого и нежилого фонда. Приведены в состояние готовности личный состав пожарно-спасательных подразделений, аварийно-восстановительные бригады инженерных компаний и префектур административных округов.
«
"Был усилен контроль работы инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры. По всем системам жизнеобеспечения в столице создан и поддерживается необходимый резерв мощности, что позволяет гарантировать надежную подачу ресурсов потребителям", - пояснил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что в праздничные дни особое внимание уделялось уборке магистралей, улиц, общественных пространств, пешеходных зон и дворовых территорий. В этой работе было задействовано необходимое количество коммунальной техники и бригад ручной уборки.