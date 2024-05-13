https://ria.ru/20240513/biryukov-1945549868.html

Бирюков: московские системы жизнеобеспечения в праздники работали штатно

Бирюков: московские системы жизнеобеспечения в праздники работали штатно - РИА Новости, 13.05.2024

Бирюков: московские системы жизнеобеспечения в праздники работали штатно

Столичные системы жизнеобеспечения в праздничные дни функционировали в штатном режиме, аварийных отключений воды, газа, тепло- и электроснабжения не было,... РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T12:35

2024-05-13T12:35

2024-05-13T12:35

москва сегодня: мегаполис для жизни

городское хозяйство москвы

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петр бирюков

комплекс городского хозяйства москвы

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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Столичные системы жизнеобеспечения в праздничные дни функционировали в штатном режиме, аварийных отключений воды, газа, тепло- и электроснабжения не было, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В период с 28 апреля по 12 мая включительно все предприятия и организации комплекса городского хозяйства работали в усиленном режиме, было организовано круглосуточное дежурство ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала. Обеспечено бесперебойное функционирование всех систем жизнеобеспечения, аварийных отключений воды, газа, тепло- и электроснабжения не было", - сказал Бирюков. Заммэра подчеркнул, что был установлен особый контроль соблюдения мер противопожарной безопасности на объектах жилого и нежилого фонда. Приведены в состояние готовности личный состав пожарно-спасательных подразделений, аварийно-восстановительные бригады инженерных компаний и префектур административных округов. "Был усилен контроль работы инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры. По всем системам жизнеобеспечения в столице создан и поддерживается необходимый резерв мощности, что позволяет гарантировать надежную подачу ресурсов потребителям", - пояснил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что в праздничные дни особое внимание уделялось уборке магистралей, улиц, общественных пространств, пешеходных зон и дворовых территорий. В этой работе было задействовано необходимое количество коммунальной техники и бригад ручной уборки.

https://ria.ru/20240511/prazdnik-1945211579.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

городское хозяйство москвы, общество, москва, петр бирюков, комплекс городского хозяйства москвы