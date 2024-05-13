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Биофабрика на Кубани снизила количество брака лекарств благодаря нацпроекту - РИА Новости, 13.05.2024
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Краснодарский край
 
23:04 13.05.2024 (обновлено: 23:07 13.05.2024)
https://ria.ru/20240513/biofabrika-1945745812.html
Биофабрика на Кубани снизила количество брака лекарств благодаря нацпроекту
Биофабрика на Кубани снизила количество брака лекарств благодаря нацпроекту - РИА Новости, 13.05.2024
Биофабрика на Кубани снизила количество брака лекарств благодаря нацпроекту
"Армавирская биофабрика" в Краснодарском крае снизила количество брака во время производства лекарственных препаратов благодаря внедрению бережливых технологий... РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T23:04
2024-05-13T23:07
краснодарский край
краснодарский край
новокубанский район
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КРАСНОДАР, 13 мая - РИА Новости. "Армавирская биофабрика" в Краснодарском крае снизила количество брака во время производства лекарственных препаратов благодаря внедрению бережливых технологий в рамках нацпроекта "Производительность труда", сообщили в пресс-службе администрации региона. "Сотрудники "Армавирской биофабрики" работают над улучшением процесса производства лекарственных препаратов. Предприятие из Новокубанского района продолжает активно внедрять бережливые технологии в рамках нацпроекта "Производительность труда". Под руководством экспертов Регионального центра компетенций рабочая группа предприятия разработала стандарт переналадки и обслуживания станков. Благодаря чему удалось снизить количество брака во время производства", - говорится в сообщении. Кроме того, для перевозки готовой продукции сотрудники начали использовать малую технику, а для того, чтобы рабочая зона всегда оставалась свободной – увеличили частоту перевозок. Работники биофабрики также прошли обучение по бережливому производству, научились организации 5С (система наведения порядка, чистоты и укрепления дисциплины) и стандартизации на рабочих местах, добавляют власти. Уточняется, что на "Армавирской биофабрике" выпускают более восьмидесяти наименований иммунобиологических препаратов. Более пятнадцати препаратов в настоящее время поставляют в страны ближнего и дальнего зарубежья. С 2002 года на фабрике организовано производство стерильных лекарственных средств медицинского назначения, входящих в перечень жизненно необходимых и важных лекарственных препаратов.
https://ria.ru/20240513/alkogol-1945742702.html
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краснодарский край, новокубанский район
Краснодарский край, Краснодарский край, Новокубанский район

Биофабрика на Кубани снизила количество брака лекарств благодаря нацпроекту

© Фото : пресс-служба администрации Краснодарского края"Армавирская биофабрика" Новокубанского района Краснодарского края
Армавирская биофабрика Новокубанского района Краснодарского края - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© Фото : пресс-служба администрации Краснодарского края
"Армавирская биофабрика" Новокубанского района Краснодарского края. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 13 мая - РИА Новости. "Армавирская биофабрика" в Краснодарском крае снизила количество брака во время производства лекарственных препаратов благодаря внедрению бережливых технологий в рамках нацпроекта "Производительность труда", сообщили в пресс-службе администрации региона.
«
"Сотрудники "Армавирской биофабрики" работают над улучшением процесса производства лекарственных препаратов. Предприятие из Новокубанского района продолжает активно внедрять бережливые технологии в рамках нацпроекта "Производительность труда". Под руководством экспертов Регионального центра компетенций рабочая группа предприятия разработала стандарт переналадки и обслуживания станков. Благодаря чему удалось снизить количество брака во время производства", - говорится в сообщении.
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Кроме того, для перевозки готовой продукции сотрудники начали использовать малую технику, а для того, чтобы рабочая зона всегда оставалась свободной – увеличили частоту перевозок. Работники биофабрики также прошли обучение по бережливому производству, научились организации 5С (система наведения порядка, чистоты и укрепления дисциплины) и стандартизации на рабочих местах, добавляют власти.
Уточняется, что на "Армавирской биофабрике" выпускают более восьмидесяти наименований иммунобиологических препаратов. Более пятнадцати препаратов в настоящее время поставляют в страны ближнего и дальнего зарубежья. С 2002 года на фабрике организовано производство стерильных лекарственных средств медицинского назначения, входящих в перечень жизненно необходимых и важных лекарственных препаратов.
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