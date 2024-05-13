https://ria.ru/20240513/biofabrika-1945745812.html

Биофабрика на Кубани снизила количество брака лекарств благодаря нацпроекту

Биофабрика на Кубани снизила количество брака лекарств благодаря нацпроекту - РИА Новости, 13.05.2024

Биофабрика на Кубани снизила количество брака лекарств благодаря нацпроекту

"Армавирская биофабрика" в Краснодарском крае снизила количество брака во время производства лекарственных препаратов благодаря внедрению бережливых технологий... РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T23:04

2024-05-13T23:04

2024-05-13T23:07

краснодарский край

краснодарский край

новокубанский район

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КРАСНОДАР, 13 мая - РИА Новости. "Армавирская биофабрика" в Краснодарском крае снизила количество брака во время производства лекарственных препаратов благодаря внедрению бережливых технологий в рамках нацпроекта "Производительность труда", сообщили в пресс-службе администрации региона. "Сотрудники "Армавирской биофабрики" работают над улучшением процесса производства лекарственных препаратов. Предприятие из Новокубанского района продолжает активно внедрять бережливые технологии в рамках нацпроекта "Производительность труда". Под руководством экспертов Регионального центра компетенций рабочая группа предприятия разработала стандарт переналадки и обслуживания станков. Благодаря чему удалось снизить количество брака во время производства", - говорится в сообщении. Кроме того, для перевозки готовой продукции сотрудники начали использовать малую технику, а для того, чтобы рабочая зона всегда оставалась свободной – увеличили частоту перевозок. Работники биофабрики также прошли обучение по бережливому производству, научились организации 5С (система наведения порядка, чистоты и укрепления дисциплины) и стандартизации на рабочих местах, добавляют власти. Уточняется, что на "Армавирской биофабрике" выпускают более восьмидесяти наименований иммунобиологических препаратов. Более пятнадцати препаратов в настоящее время поставляют в страны ближнего и дальнего зарубежья. С 2002 года на фабрике организовано производство стерильных лекарственных средств медицинского назначения, входящих в перечень жизненно необходимых и важных лекарственных препаратов.

https://ria.ru/20240513/alkogol-1945742702.html

https://ria.ru/20240508/kuban-1944829294.html

краснодарский край

новокубанский район

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

краснодарский край, новокубанский район