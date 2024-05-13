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Пенсии неработающих пенсионеров с 2025 года будут индексировать дважды - РИА Новости, 13.05.2024
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02:26 13.05.2024 (обновлено: 05:50 13.05.2024)
https://ria.ru/20240513/bessarab-1945482373.html
Пенсии неработающих пенсионеров с 2025 года будут индексировать дважды
Пенсии неработающих пенсионеров с 2025 года будут индексировать дважды - РИА Новости, 13.05.2024
Пенсии неработающих пенсионеров с 2025 года будут индексировать дважды
Страховые пенсии по старости для неработающих пенсионеров в России будут индексироваться с 2025 года два раза в год, рассказала РИА Новости член комитета ГД по... РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T02:26
2024-05-13T05:50
общество
россия
светлана бессараб
госдума рф
день победы
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Страховые пенсии по старости для неработающих пенсионеров в России будут индексироваться с 2025 года два раза в год, рассказала РИА Новости член комитета ГД по труду Светлана Бессараб. "Страховые пенсии по старости для неработающих пенсионеров будут индексироваться, начиная с 2025 года, дважды в год: с 1 февраля на процент инфляции и с 1 апреля на процент доходов от инвестиционного портфеля", - сказала она. Социальные пенсии по-прежнему будут индексироваться с 1 апреля, добавила она. "Всего в России 43 миллиона получателей всех видов пенсий", - заключила Бессараб.
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общество, россия, светлана бессараб, госдума рф, день победы
Общество, Россия, Светлана Бессараб, Госдума РФ, День Победы
Пенсии неработающих пенсионеров с 2025 года будут индексировать дважды

Бессараб: пенсии неработающих пенсионеров с 2025 года будут индексировать дважды

© Depositphotos.com / Denis VostrikovПенсионное удостоверение
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© Depositphotos.com / Denis Vostrikov
Пенсионное удостоверение. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Страховые пенсии по старости для неработающих пенсионеров в России будут индексироваться с 2025 года два раза в год, рассказала РИА Новости член комитета ГД по труду Светлана Бессараб.
«
"Страховые пенсии по старости для неработающих пенсионеров будут индексироваться, начиная с 2025 года, дважды в год: с 1 февраля на процент инфляции и с 1 апреля на процент доходов от инвестиционного портфеля", - сказала она.
Социальные пенсии по-прежнему будут индексироваться с 1 апреля, добавила она.
"Всего в России 43 миллиона получателей всех видов пенсий", - заключила Бессараб.
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ОбществоРоссияСветлана БессарабГосдума РФДень Победы
 
 
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