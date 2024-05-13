https://ria.ru/20240513/bespilotniki-1945647546.html
ПВО уничтожила два беспилотника над Белгородской областью
ПВО уничтожила два беспилотника над Белгородской областью - РИА Новости, 13.05.2024
ПВО уничтожила два беспилотника над Белгородской областью
Два беспилотника Украины самолетного типа сбиты ПВО над Белгородской областью, сообщили в понедельник в Минобороны РФ. РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T16:36
2024-05-13T16:36
2024-05-13T16:40
белгородская область
россия
происшествия
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Два беспилотника Украины самолетного типа сбиты ПВО над Белгородской областью, сообщили в понедельник в Минобороны РФ."Тринадцатого мая около 16.00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены два украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Белгородской области", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20240513/ukraina-1945526917.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, россия, происшествия
Белгородская область, Россия, Происшествия
ПВО уничтожила два беспилотника над Белгородской областью
ПВО уничтожила два украинских беспилотника над Белгородской областью