https://ria.ru/20240513/bespilotniki-1945647546.html

ПВО уничтожила два беспилотника над Белгородской областью

ПВО уничтожила два беспилотника над Белгородской областью - РИА Новости, 13.05.2024

ПВО уничтожила два беспилотника над Белгородской областью

Два беспилотника Украины самолетного типа сбиты ПВО над Белгородской областью, сообщили в понедельник в Минобороны РФ. РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T16:36

2024-05-13T16:36

2024-05-13T16:40

белгородская область

россия

происшествия

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Два беспилотника Украины самолетного типа сбиты ПВО над Белгородской областью, сообщили в понедельник в Минобороны РФ."Тринадцатого мая около 16.00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены два украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Белгородской области", - сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20240513/ukraina-1945526917.html

белгородская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

белгородская область, россия, происшествия