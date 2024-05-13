https://ria.ru/20240513/bespilotniki-1945493712.html
Над ДНР за неделю перехватили 312 украинских беспилотников
Над ДНР за неделю перехватили 312 украинских беспилотников - РИА Новости, 13.05.2024
Над ДНР за неделю перехватили 312 украинских беспилотников
Над городами ДНР за прошедшую неделю перехвачено 312 украинских дронов, сообщили журналистам в УФСБ России по республике. РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T07:05
2024-05-13T07:05
2024-05-13T07:07
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ДОНЕЦК, 13 мая - РИА Новости. Над городами ДНР за прошедшую неделю перехвачено 312 украинских дронов, сообщили журналистам в УФСБ России по республике. "За прошедшую неделю УФСБ России по ДНР над Донецком, Макеевкой, Ясиноватой, Авдеевкой и Мариуполем обнаружены и перехвачены 312 украинских беспилотников", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20240219/perekhvat-1928155556.html
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донецкая народная республика, россия, макеевка
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Макеевка
Над ДНР за неделю перехватили 312 украинских беспилотников
УФСБ России по ДНР: над городами республики за неделю перехватили 312 БПЛА ВСУ