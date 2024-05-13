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Над ДНР за неделю перехватили 312 украинских беспилотников - РИА Новости, 13.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:05 13.05.2024 (обновлено: 07:07 13.05.2024)
https://ria.ru/20240513/bespilotniki-1945493712.html
Над ДНР за неделю перехватили 312 украинских беспилотников
Над ДНР за неделю перехватили 312 украинских беспилотников - РИА Новости, 13.05.2024
Над ДНР за неделю перехватили 312 украинских беспилотников
Над городами ДНР за прошедшую неделю перехвачено 312 украинских дронов, сообщили журналистам в УФСБ России по республике. РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T07:05
2024-05-13T07:07
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
макеевка
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ДОНЕЦК, 13 мая - РИА Новости. Над городами ДНР за прошедшую неделю перехвачено 312 украинских дронов, сообщили журналистам в УФСБ России по республике. "За прошедшую неделю УФСБ России по ДНР над Донецком, Макеевкой, Ясиноватой, Авдеевкой и Мариуполем обнаружены и перехвачены 312 украинских беспилотников", - сказали в ведомстве.
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донецкая народная республика
россия
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донецкая народная республика, россия, макеевка
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Макеевка
Над ДНР за неделю перехватили 312 украинских беспилотников

УФСБ России по ДНР: над городами республики за неделю перехватили 312 БПЛА ВСУ

© РИА Новости / Пресс-служба концерна "Калашников" | Перейти в медиабанкИспытания зенитной управляемой ракеты 9М333 для зенитного ракетного комплекса "Стрела-10М"
Испытания зенитной управляемой ракеты 9М333 для зенитного ракетного комплекса Стрела-10М - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© РИА Новости / Пресс-служба концерна "Калашников"
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Испытания зенитной управляемой ракеты 9М333 для зенитного ракетного комплекса "Стрела-10М". Архивное фото
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ДОНЕЦК, 13 мая - РИА Новости. Над городами ДНР за прошедшую неделю перехвачено 312 украинских дронов, сообщили журналистам в УФСБ России по республике.
"За прошедшую неделю УФСБ России по ДНР над Донецком, Макеевкой, Ясиноватой, Авдеевкой и Мариуполем обнаружены и перехвачены 312 украинских беспилотников", - сказали в ведомстве.
Британский реактивный беспилотник Banshee Jet-80, перехваченный в ДНР - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаРоссияМакеевка
 
 
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