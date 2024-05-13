https://ria.ru/20240513/bespilotniki-1945493712.html

Над ДНР за неделю перехватили 312 украинских беспилотников

Над ДНР за неделю перехватили 312 украинских беспилотников - РИА Новости, 13.05.2024

Над ДНР за неделю перехватили 312 украинских беспилотников

Над городами ДНР за прошедшую неделю перехвачено 312 украинских дронов, сообщили журналистам в УФСБ России по республике. РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T07:05

2024-05-13T07:05

2024-05-13T07:07

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

россия

макеевка

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/18/1590742820_0:9:675:389_1920x0_80_0_0_9ad882e7e58ecc32bcbe5edfa5f0211f.jpg

ДОНЕЦК, 13 мая - РИА Новости. Над городами ДНР за прошедшую неделю перехвачено 312 украинских дронов, сообщили журналистам в УФСБ России по республике. "За прошедшую неделю УФСБ России по ДНР над Донецком, Макеевкой, Ясиноватой, Авдеевкой и Мариуполем обнаружены и перехвачены 312 украинских беспилотников", - сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20240219/perekhvat-1928155556.html

донецкая народная республика

россия

макеевка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецкая народная республика, россия, макеевка