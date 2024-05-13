Беспилотник "Курьер-30" войдет в реестр российской промышленной продукции
НТИ: беспилотник "Курьер-30" войдет в реестр российской промышленной продукции
Беспилотник "Курьер-30". Архивное фото
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Беспилотник "Курьер-30" первым среди российских дронов войдет в реестр отечественной промышленной продукции по балльной системе, сообщили РИА Новости в пресс-службе Национальной технологической инициативы (НТИ).
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"Беспилотник "Курьер-30" для доставки грузов весом до 6 кг на расстояние до 18 км первым среди российских беспилотных летательных аппаратов получил акт экспертизы, который позволит войти по новым требованиям в реестр отечественной промышленной продукции Минпромторга. Дрон полностью соответствует критериям "российскости", установленным государством", - сообщили в пресс-службе.
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В декабре 2023 года правительство РФ внесло изменения в постановление №719 "О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации". Документ предусматривает критерии подтверждения производства основных элементов беспилотных авиационных систем (БАС) на территории страны. Постановление содержит отдельный раздел по гражданским беспилотникам самолётного, вертолётного и мультимоторного типов. С целью стимулирования локализации производства БАС введена балльная система ее оценки в зависимости от значимости и сложности ключевых комплектующих.
Беспилотник разработан нижегородской компанией "Клеверкоптер". Он оснащен электрическим двигателем, может летать со скоростью до 50 км в час в двух режимах: управление оператором или автоматический полет по заданию. Беспилотник способен осуществлять полет при температурах от -25 до +40 градусов, что позволяет использовать его в качестве доставщика даже в северных регионах страны, уточнили в пресс-службе. Аппарат выпускается серийно.
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"Мы первыми в России получили акт экспертизы на беспилотник "Курьер-30" по постановлению правительства №719. Торгово-промышленная палата данным актом официально подтвердила, что "Курьер-30" является беспилотной авиационной системой, изготовленной в России, полностью соответствует критериям "российскости", установленным государством. До декабря 2023 года попасть в реестр российской промышленной продукции могла продукция, получившая сертификат СТ-1 от Торгово-промышленной палаты", - рассказал генеральный директор компании-производителя БАС "Клеверкоптер" Сергей Гусев, слова которого передала пресс-служба НТИ.
В октябре 2023 года "Курьер-30" успешно прошел заводские испытания. Аппарат испытывали в нижегородской области. Дрон провел 10 часов в небе, летал в дождь, туман, в порывах ветра до 10 м/с и в нулевую температуру, совершил 40 полетов с грузом и пролетел суммарно более 400 километров, рассказали в НТИ.
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