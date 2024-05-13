https://ria.ru/20240513/bespilotnik-1945652242.html
Над Белгородской областью сбили еще один беспилотник
Над Белгородской областью сбили еще один беспилотник - РИА Новости, 13.05.2024
Над Белгородской областью сбили еще один беспилотник
Еще один украинский БПЛА самолетного типа сбит ПВО над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T16:52
2024-05-13T16:52
2024-05-13T16:55
специальная военная операция на украине
белгородская область
россия
безопасность
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Еще один украинский БПЛА самолетного типа сбит ПВО над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ."13 мая около 16.10 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20240513/krasnodon-1945576642.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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белгородская область, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Россия, Безопасность
Над Белгородской областью сбили еще один беспилотник
ПВО сбила еще один беспилотник над Белгородской областью