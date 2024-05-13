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ВСУ до последнего надеялись отстоять село Бердычи в ДНР, рассказал военный
ВСУ до последнего надеялись отстоять село Бердычи в ДНР, рассказал военный - РИА Новости, 13.05.2024
ВСУ до последнего надеялись отстоять село Бердычи в ДНР, рассказал военный
ВСУ до последнего надеялись отстоять село Бердычи в ДНР, рассказал журналистам командир штурмового взвода группировки "Центр" с позывным "Аверик". РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T05:13
2024-05-13T05:13
2024-05-13T05:22
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ЛУГАНСК, 13 мая – РИА Новости. ВСУ до последнего надеялись отстоять село Бердычи в ДНР, рассказал журналистам командир штурмового взвода группировки "Центр" с позывным "Аверик". Минобороны РФ 2 мая заявило, что группировка войск "Центр" освободила Бердычи. "Противник не хотел сдаваться, до последнего сидел и надеялся, что у него все-таки будет возможность остаться здесь. Двигались потихоньку, вытесняли его. Нам помогала тяжелая артиллерия, минометы. Потихоньку давили, давили, в итоге мы их выдавили на окраину деревни. В конце концов пришлось им отступить в лесополосу. Сейчас мы его догоняем, потихоньку долбим, уничтожаем", - сказал "Аверик".
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Вооруженные силы Украины
ВСУ до последнего надеялись отстоять село Бердычи в ДНР, рассказал военный
Боец с позывным "Аверик": ВСУ до последнего надеялись отстоять Бердычи в ДНР
ЛУГАНСК, 13 мая – РИА Новости. ВСУ до последнего надеялись отстоять село Бердычи в ДНР, рассказал журналистам командир штурмового взвода группировки "Центр" с позывным "Аверик".
Минобороны РФ
2 мая заявило, что группировка войск "Центр" освободила Бердычи.
"Противник не хотел сдаваться, до последнего сидел и надеялся, что у него все-таки будет возможность остаться здесь. Двигались потихоньку, вытесняли его. Нам помогала тяжелая артиллерия, минометы. Потихоньку давили, давили, в итоге мы их выдавили на окраину деревни. В конце концов пришлось им отступить в лесополосу. Сейчас мы его догоняем, потихоньку долбим, уничтожаем", - сказал "Аверик".