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ВСУ до последнего надеялись отстоять село Бердычи в ДНР, рассказал военный - РИА Новости, 13.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:13 13.05.2024 (обновлено: 05:22 13.05.2024)
https://ria.ru/20240513/berdychi-1945489048.html
ВСУ до последнего надеялись отстоять село Бердычи в ДНР, рассказал военный
ВСУ до последнего надеялись отстоять село Бердычи в ДНР, рассказал военный - РИА Новости, 13.05.2024
ВСУ до последнего надеялись отстоять село Бердычи в ДНР, рассказал военный
ВСУ до последнего надеялись отстоять село Бердычи в ДНР, рассказал журналистам командир штурмового взвода группировки "Центр" с позывным "Аверик". РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T05:13
2024-05-13T05:22
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 13 мая – РИА Новости. ВСУ до последнего надеялись отстоять село Бердычи в ДНР, рассказал журналистам командир штурмового взвода группировки "Центр" с позывным "Аверик". Минобороны РФ 2 мая заявило, что группировка войск "Центр" освободила Бердычи. "Противник не хотел сдаваться, до последнего сидел и надеялся, что у него все-таки будет возможность остаться здесь. Двигались потихоньку, вытесняли его. Нам помогала тяжелая артиллерия, минометы. Потихоньку давили, давили, в итоге мы их выдавили на окраину деревни. В конце концов пришлось им отступить в лесополосу. Сейчас мы его догоняем, потихоньку долбим, уничтожаем", - сказал "Аверик".
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Вооруженные силы Украины
ВСУ до последнего надеялись отстоять село Бердычи в ДНР, рассказал военный

Боец с позывным "Аверик": ВСУ до последнего надеялись отстоять Бердычи в ДНР

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащий в зоне СВО
Военнослужащий в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
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Военнослужащий в зоне СВО. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 13 мая – РИА Новости. ВСУ до последнего надеялись отстоять село Бердычи в ДНР, рассказал журналистам командир штурмового взвода группировки "Центр" с позывным "Аверик".
Минобороны РФ 2 мая заявило, что группировка войск "Центр" освободила Бердычи.
"Противник не хотел сдаваться, до последнего сидел и надеялся, что у него все-таки будет возможность остаться здесь. Двигались потихоньку, вытесняли его. Нам помогала тяжелая артиллерия, минометы. Потихоньку давили, давили, в итоге мы их выдавили на окраину деревни. В конце концов пришлось им отступить в лесополосу. Сейчас мы его догоняем, потихоньку долбим, уничтожаем", - сказал "Аверик".
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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