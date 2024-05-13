https://ria.ru/20240513/beolgorod-1945480677.html

В Белгороде прогремели два мощных взрыва

В Белгороде прогремели два мощных взрыва - РИА Новости, 13.05.2024

В Белгороде прогремели два мощных взрыва

Два мощных взрыва прогремели в Белгороде, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T01:58

2024-05-13T01:58

2024-05-13T02:06

специальная военная операция на украине

белгород

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БЕЛГОРОД, 13 мая - РИА Новости. Два мощных взрыва прогремели в Белгороде, передает корреспондент РИА Новости.Мэрия Белгорода вскоре после полуночи объявила об опасности атаки беспилотников, около 01.00 мск городе объявили объявили и ракетную опасность.По данным корреспондента, ранее ночью в городе были слышны еще несколько взрывов. Ближе к 01.50 два мощных взрыва были слышны в районе Харьковская гора.Накануне Белгород подвергся массированному обстрелу со стороны украинских войск, при котором из-за прямого попадания снаряда в десятиэтажный жилой дом на улице Щорса обрушился весь подъезд. Спустя примерно час с небольшим после удара произошло повторное обрушение. Из-за этого травмы различной степени получили трое спасателей.По последним данным, число погибших при ударе достигло 13 человек, еще 20 человек, в том числе двое детей, пострадали.Минобороны уточнило, что ВСУ обстреляли Белгород ракетами "Точка-У" и снарядами РСЗО. Фрагменты одной из сбитых ракет "Точка-У" повредили жилой дом.Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

https://ria.ru/20240512/soboleznovaniya-1945468846.html

https://ria.ru/20240512/obstrel-1945461323.html

https://ria.ru/20240512/gladkov-1945465412.html

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белгород