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Крестивший Белоусова священник рассказал о нем - РИА Новости, 13.05.2024
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19:58 13.05.2024 (обновлено: 20:21 13.05.2024)
https://ria.ru/20240513/belousov-1945723150.html
Крестивший Белоусова священник рассказал о нем
Крестивший Белоусова священник рассказал о нем - РИА Новости, 13.05.2024
Крестивший Белоусова священник рассказал о нем
Андрей Белоусов, которого президент РФ Владимир Путин предложил назначить министром обороны, честный человек и настоящий патриот, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T19:58
2024-05-13T20:21
россия
андрей белоусов
москва
политика
назначение нового состава правительства россии
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МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Андрей Белоусов, которого президент РФ Владимир Путин предложил назначить министром обороны, честный человек и настоящий патриот, рассказал РИА Новости настоятель храма Казанской иконы Божией Матери в Пучково (новая Москва) протоиерей Леонид Царевский, крестивший Белоусова. Андрей Белоусов, родившийся 17 марта 1959 года, крестился в 47 лет, следует из приходской газеты общины храма Казанской иконы Божией Матери в селе Пучково (город Троицк). В номере за апрель-май 2007 года, опубликованном на сайте храма, указано, что "3 марта принял Святое Крещение Андрей Рэмович Белоусов, брат нашего прихожанина". "Когда он (Белоусов) покрестился, был просто одним из госслужащих. Потом иногда приезжал в гости, помогал в алтаре, исполнял некоторые обязанности алтарника. Служил алтарником (как пишут некоторые СМИ – ред.) – это громко сказано. Он уже несколько лет не был у нас. Мы по СМС поздравляем друг друга с праздниками", - сказал протоиерей Царевский. Священник высоко оценил моральные качества Белоусова. "Он очень хороший человек, честный, настоящий патриот, глубокий ученый-экономист, несколько книг написал – я их частично посмотрел, он дарил", - заключил собеседник агентства.
https://ria.ru/20240512/belousov-1945467263.html
https://ria.ru/20240512/belousov-1944108621.html
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россия, андрей белоусов, москва, политика, назначение нового состава правительства россии
Россия, Андрей Белоусов, Москва, Политика, Назначение нового состава правительства России
Крестивший Белоусова священник рассказал о нем

Крестивший Белоусова священник назвал его честным человеком и патриотом

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкАндрей Белоусов
Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Андрей Белоусов. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Андрей Белоусов, которого президент РФ Владимир Путин предложил назначить министром обороны, честный человек и настоящий патриот, рассказал РИА Новости настоятель храма Казанской иконы Божией Матери в Пучково (новая Москва) протоиерей Леонид Царевский, крестивший Белоусова.
Андрей Белоусов, родившийся 17 марта 1959 года, крестился в 47 лет, следует из приходской газеты общины храма Казанской иконы Божией Матери в селе Пучково (город Троицк). В номере за апрель-май 2007 года, опубликованном на сайте храма, указано, что "3 марта принял Святое Крещение Андрей Рэмович Белоусов, брат нашего прихожанина".
Заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
Передовые идеи. Что известно об Андрее Белоусове
12 мая, 22:44
"Когда он (Белоусов) покрестился, был просто одним из госслужащих. Потом иногда приезжал в гости, помогал в алтаре, исполнял некоторые обязанности алтарника. Служил алтарником (как пишут некоторые СМИ – ред.) – это громко сказано. Он уже несколько лет не был у нас. Мы по СМС поздравляем друг друга с праздниками", - сказал протоиерей Царевский.
Священник высоко оценил моральные качества Белоусова. "Он очень хороший человек, честный, настоящий патриот, глубокий ученый-экономист, несколько книг написал – я их частично посмотрел, он дарил", - заключил собеседник агентства.
Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
Биография Андрея Белоусова
12 мая, 21:43
 
РоссияАндрей БелоусовМоскваПолитикаНазначение нового состава правительства России
 
 
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