Рейтинг@Mail.ru
Белоусов оценил ситуацию с госпиталями для участников СВО - РИА Новости, 13.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:31 13.05.2024 (обновлено: 15:42 13.05.2024)
https://ria.ru/20240513/belousov-1945547872.html
Белоусов оценил ситуацию с госпиталями для участников СВО
Белоусов оценил ситуацию с госпиталями для участников СВО - РИА Новости, 13.05.2024
Белоусов оценил ситуацию с госпиталями для участников СВО
Участников спецоперации, которые приезжают в отпуск, часто из гражданских медицинских учреждений отправляют в госпитали, которые переполнены, этот вопрос надо... РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T12:31
2024-05-13T15:42
андрей белоусов
специальная военная операция на украине
россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0d/1945500547_0:120:3072:1848_1920x0_80_0_0_0d1b049e1b2175a6d01a32b5fb86e9be.jpg
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Участников спецоперации, которые приезжают в отпуск, часто из гражданских медицинских учреждений отправляют в госпитали, которые переполнены, этот вопрос надо решать, заявил кандидат на пост министра обороны РФ Андрей Белоусов.&quot;Нам есть над чем работать. &lt;…&gt; Это касается особенно медицинского обслуживания. Я считаю, непорядок, когда участников СВО, которые приезжают в отпуск, гоняют: из гражданских медицинских учреждений отправляют в госпитали, которые часто просто переполнены. Этот вопрос надо решать&quot;, — сказал Белоусов.
https://ria.ru/20240513/belousov-1945543046.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0d/1945500547_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_4b5ec5898fddc519a510195fd917f710.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
андрей белоусов, россия, общество
Андрей Белоусов, Специальная военная операция на Украине, Россия, Общество
Белоусов оценил ситуацию с госпиталями для участников СВО

Белоусов: участников СВО часто отправляют в госпитали из гражданских учреждений

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкАндрей Белоусов
Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Андрей Белоусов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Участников спецоперации, которые приезжают в отпуск, часто из гражданских медицинских учреждений отправляют в госпитали, которые переполнены, этот вопрос надо решать, заявил кандидат на пост министра обороны РФ Андрей Белоусов.
«

"Нам есть над чем работать. <…> Это касается особенно медицинского обслуживания. Я считаю, непорядок, когда участников СВО, которые приезжают в отпуск, гоняют: из гражданских медицинских учреждений отправляют в госпитали, которые часто просто переполнены. Этот вопрос надо решать", — сказал Белоусов.

Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
Белоусов перечислил задачи по реорганизации в армии
Вчера, 12:15
 
Специальная военная операция на УкраинеАндрей БелоусовРоссияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала