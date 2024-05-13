https://ria.ru/20240513/belousov-1945547872.html

Белоусов оценил ситуацию с госпиталями для участников СВО

Белоусов оценил ситуацию с госпиталями для участников СВО - РИА Новости, 13.05.2024

Белоусов оценил ситуацию с госпиталями для участников СВО

Участников спецоперации, которые приезжают в отпуск, часто из гражданских медицинских учреждений отправляют в госпитали, которые переполнены, этот вопрос надо... РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T12:31

2024-05-13T12:31

2024-05-13T15:42

андрей белоусов

специальная военная операция на украине

россия

общество

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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Участников спецоперации, которые приезжают в отпуск, часто из гражданских медицинских учреждений отправляют в госпитали, которые переполнены, этот вопрос надо решать, заявил кандидат на пост министра обороны РФ Андрей Белоусов."Нам есть над чем работать. <…> Это касается особенно медицинского обслуживания. Я считаю, непорядок, когда участников СВО, которые приезжают в отпуск, гоняют: из гражданских медицинских учреждений отправляют в госпитали, которые часто просто переполнены. Этот вопрос надо решать", — сказал Белоусов.

https://ria.ru/20240513/belousov-1945543046.html

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андрей белоусов, россия, общество