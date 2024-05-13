https://ria.ru/20240513/belousov-1945543607.html
Белоусов призвал решить проблему, связанную с подтверждением льгот военных
Белоусов призвал решить проблему, связанную с подтверждением льгот военных - РИА Новости, 13.05.2024
Белоусов призвал решить проблему, связанную с подтверждением льгот военных
Нужно решать проблему бюрократии, связанной с подтверждением льгот военнослужащих, заявил кандидат на пост министра обороны РФ Андрей Белоусов. РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T12:16
2024-05-13T12:16
2024-05-13T12:37
андрей белоусов
россия
общество
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Нужно решать проблему бюрократии, связанной с подтверждением льгот военнослужащих, заявил кандидат на пост министра обороны РФ Андрей Белоусов."Нам есть над чем работать… это касается и избыточной бюрократии, бумажной волокиты, связанной с подтверждением льгот военнослужащих. По-хорошему это все должно решаться в рамках системы электронного взаимодействия", - сказал Белоусов.
https://ria.ru/20240513/belousov-1945543046.html
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андрей белоусов, россия, общество
Андрей Белоусов, Россия, Общество
Белоусов призвал решить проблему, связанную с подтверждением льгот военных
Белоусов: надо решать проблему бумажной волокиты с подтверждением льгот военных