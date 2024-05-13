https://ria.ru/20240513/belousov-1945543607.html

Белоусов призвал решить проблему, связанную с подтверждением льгот военных

Белоусов призвал решить проблему, связанную с подтверждением льгот военных - РИА Новости, 13.05.2024

Белоусов призвал решить проблему, связанную с подтверждением льгот военных

Нужно решать проблему бюрократии, связанной с подтверждением льгот военнослужащих, заявил кандидат на пост министра обороны РФ Андрей Белоусов. РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T12:16

2024-05-13T12:16

2024-05-13T12:37

андрей белоусов

россия

общество

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Нужно решать проблему бюрократии, связанной с подтверждением льгот военнослужащих, заявил кандидат на пост министра обороны РФ Андрей Белоусов."Нам есть над чем работать… это касается и избыточной бюрократии, бумажной волокиты, связанной с подтверждением льгот военнослужащих. По-хорошему это все должно решаться в рамках системы электронного взаимодействия", - сказал Белоусов.

https://ria.ru/20240513/belousov-1945543046.html

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андрей белоусов, россия, общество