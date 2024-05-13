https://ria.ru/20240513/belgorod-1945666043.html
В Белгороде отменили сигнал ракетной опасности
В Белгороде отменили сигнал ракетной опасности - РИА Новости, 13.05.2024
В Белгороде отменили сигнал ракетной опасности
Сигнал о ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе отменен, сообщили в Telegram-канале городской администрации. РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T17:18
2024-05-13T17:18
2024-05-13T17:22
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БЕЛГОРОД, 13 мая - РИА Новости. Сигнал о ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе отменен, сообщили в Telegram-канале городской администрации.Сообщение о запуске сигнала ракетной опасности появилось в 16.54 мск. Примерно через 20 минут отменили тревогу."Город Белгород и Белгородский район. Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.
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белгород, белгородская область, россия, безопасность, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Белгородская область, Россия, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Украина
В Белгороде отменили сигнал ракетной опасности
В Белгороде отменили сигнал ракетной опасности спустя 20 минут после объявления