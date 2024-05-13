https://ria.ru/20240513/belgorod-1945646235.html
ВСУ атаковали Белгород двумя беспилотниками
ВСУ атаковали Белгород двумя беспилотниками - РИА Новости, 13.05.2024
ВСУ атаковали Белгород двумя беспилотниками
Белгород подвергся атаке с помощью двух БПЛА, один упал на парковку, сдетонировав, второй упал без детонации рядом с домом, пострадавших нет, сообщил в... РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T16:33
2024-05-13T16:33
2024-05-13T16:35
специальная военная операция на украине
белгород
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Белгород подвергся атаке с помощью двух БПЛА, один упал на парковку, сдетонировав, второй упал без детонации рядом с домом, пострадавших нет, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков."Белгород подвергся атаке ВСУ с помощью двух БПЛА самолетного типа. Один беспилотник упал на территорию парковки коммерческого предприятия с последующей детонацией. В результате взрыва никто не пострадал, осколками посечены восемь легковых автомобилей", - говорится в сообщении.Он добавил, что второй беспилотник упал без детонации рядом с многоквартирным жилым домом, пострадавших нет. Гладков рассказал, что взрывотехники и оперативные службы вывезли БПЛА для обезвреживания.
https://ria.ru/20240513/kurenkov-1945635014.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгород, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Вооруженные силы Украины, Происшествия
ВСУ атаковали Белгород двумя беспилотниками
ВСУ атаковали Белгород двумя беспилотниками, пострадавших нет