https://ria.ru/20240513/belgorod-1945583777.html
Жители Белгорода несут цветы на место трагедии
Жители Белгорода несут цветы на место трагедии - РИА Новости, 13.05.2024
Жители Белгорода несут цветы на место трагедии
Жители Белгорода несут цветы и игрушки на место трагедии, где украинская ракета попала в многоквартирный дом и погибли 15 человек. РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T14:18
2024-05-13T14:18
2024-05-13T15:25
белгород
вооруженные силы украины
обрушение части дома в белгороде после обстрела
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БЕЛГОРОД, 13 мая - РИА Новости. Жители Белгорода несут цветы и игрушки на место трагедии, где украинская ракета попала в многоквартирный дом и погибли 15 человек. Как передает корреспондент РИА Новости, во дворе разрушенного дома по улице Щорса образовался стихийный мемориал. Его центральным элементом является крупная мягкая игрушка в виде бегемота с изображением сердца на футболке. По информации корреспондента, эта игрушка была найдена 12 мая в обломках разрушенного дома. Люди несут сюда цветы и игрушки. В воскресенье Белгород подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ. Сигнал ракетной опасности объявлялся в Белгороде неоднократно в течение дня. В десятиэтажном доме от взрыва обрушился третий подъезд.
https://ria.ru/20240513/belgorod-1945498279.html
белгород
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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белгород, вооруженные силы украины, обрушение части дома в белгороде после обстрела
Белгород, Вооруженные силы Украины, Обрушение части дома в Белгороде после обстрела
Жители Белгорода несут цветы на место трагедии
Жители Белгорода несут цветы и игрушки на место трагедии, где погибли 15 человек