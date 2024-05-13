https://ria.ru/20240513/belgorod-1945530053.html

Волонтеры рассказали, как белгородцы помогали участникам разбора завалов

Волонтеры рассказали, как белгородцы помогали участникам разбора завалов - РИА Новости, 13.05.2024

Волонтеры рассказали, как белгородцы помогали участникам разбора завалов

Волонтеры рассказали РИА Новости, как жители Белгорода приносили еду и одеяла участникам разбора завалов на месте частично обрушившегося при атаке ВСУ дома. РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T11:35

2024-05-13T11:35

2024-05-13T20:43

происшествия

белгород

белгородская область

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

обрушение части дома в белгороде после обстрела

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БЕЛГОРОД, 13 мая – РИА Новости. Волонтеры рассказали РИА Новости, как жители Белгорода приносили еду и одеяла участникам разбора завалов на месте частично обрушившегося при атаке ВСУ дома. Утром губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что основная часть разбора завалов жилого дома на улице Щорса завершена. Прибывшему на место ЧП корреспонденту РИА Новости волонтеры движения "Мы вместе" Анна Ступак и Инна Соляникова рассказали, что работали на завалах с трех часов ночи. Они и другие волонтеры обогревали, поили горячим чаем и кофе, кормили сотрудников МЧС, теробороны, медиков – всех, кто помогал при разборе завалов. "Очень активно работа велась, особо некогда было отдыхать… Очень много работы. И ощущается здесь, конечно, все по-другому. Это не то, что по телевизору посмотреть или в телефоне", - сказала Инна. Анна отметила, что к помощи участникам разбора завалов присоединились и рядовые белгородцы. "Очень порадовала помощь активных граждан, помощь ресторанов, которые привозили еду. Очень много жителей, которые живут рядом, также приносили какую-то еду, какие-то одеяла, чтобы никто не мерз, предлагали какую-то помощь. В общем, никто не остался равнодушным. И это самое главное, что вообще может быть в этой ситуации – не оставаться одному, помогать друг другу", - сказала Анна. В воскресенье Белгород подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ. Сигнал ракетной опасности объявлялся в Белгороде неоднократно в течение дня. В десятиэтажном доме от взрыва обрушился третий подъезд. По данным губернатора, при обрушении подъезда погибли 15 человек, еще три – при вечернем обстреле, 27 человек получили ранения.

https://ria.ru/20240512/volontery-1945450089.html

https://ria.ru/20231231/soboleznovaniya-1919252603.html

белгород

белгородская область

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Волонтеры о помощи жителей на месте трагедии в Белгороде "Самое главное в этой ситуации - не оставаться одному, а помогать друг другу". Работавшие на месте трагедии в Белгороде волонтеры рассказали РИА Новости о помощи со стороны местных жителей: многие приносили еду, одеяла, никто не остался равнодушным. 2024-05-13T11:35 true PT1M00S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, белгород, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), обрушение части дома в белгороде после обстрела