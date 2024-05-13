https://ria.ru/20240513/belgorod-1945521248.html

На всей территории Белгородской области объявили ракетную опасность

На всей территории Белгородской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 13.05.2024

На всей территории Белгородской области объявили ракетную опасность

Ракетная опасность объявлена в Белгороде и на всей территории Белгородской области, сообщают губернатор и ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T11:04

2024-05-13T11:04

2024-05-13T11:19

белгород

белгородский район

происшествия

белгородская область

вячеслав гладков

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Белгороде и на всей территории Белгородской области, сообщают губернатор и ГУ МЧС по региону."На всей территории Белгородской области ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", - говорится в сообщении ведомства.Губернатор Вячеслав Гладков призвал спуститься в укрытие. Корреспондент РИА Новости передает, что в городе Белгороде слышны взрывы в небе.

https://ria.ru/20240318/muzhestvo-1933858369.html

белгород

белгородский район

белгородская область

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белгород, белгородский район, происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)