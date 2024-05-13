https://ria.ru/20240513/belgorod-1945521248.html
На всей территории Белгородской области объявили ракетную опасность
На всей территории Белгородской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 13.05.2024
На всей территории Белгородской области объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена в Белгороде и на всей территории Белгородской области, сообщают губернатор и ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T11:04
2024-05-13T11:04
2024-05-13T11:19
белгород
белгородский район
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Белгороде и на всей территории Белгородской области, сообщают губернатор и ГУ МЧС по региону."На всей территории Белгородской области ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", - говорится в сообщении ведомства.Губернатор Вячеслав Гладков призвал спуститься в укрытие. Корреспондент РИА Новости передает, что в городе Белгороде слышны взрывы в небе.
https://ria.ru/20240318/muzhestvo-1933858369.html
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белгород, белгородский район, происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Белгород, Белгородский район, Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На всей территории Белгородской области объявили ракетную опасность
Губернатор: в Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности