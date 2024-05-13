https://ria.ru/20240513/belgorod-1945509586.html

Детей из разрушенного дома в Белгороде отправят в "Артек"

Детей из разрушенного дома в Белгороде отправят в "Артек" - РИА Новости, 13.05.2024

Детей из разрушенного дома в Белгороде отправят в "Артек"

Детей старше семи-восьми лет из частично разрушенного в Белгороде дома из-за атаки ВСУ отправят на лето в "Артек" или в другие регионы, сообщил губернатор... РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T10:03

2024-05-13T10:03

2024-05-13T10:03

происшествия

белгород

белгородская область

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

артек

обрушение части дома в белгороде после обстрела

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БЕЛГОРОД, 13 мая - РИА Новости. Детей старше семи-восьми лет из частично разрушенного в Белгороде дома из-за атаки ВСУ отправят на лето в "Артек" или в другие регионы, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "По детям. Андрей Викторович (Иконников, министр здравоохранения Белгородской области), все семьи с детьми, нужно, если дети старше семи-восьми лет, мы предлагаем… отправить в Артек детей на лето, в другие регионы, чтобы оказать помощь семьям", - сообщил Гладков в ходе оперативного совещания. В воскресенье Гладков сообщил, что Белгород подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ. Сигнал ракетной опасности объявлялся в Белгороде неоднократно в течение дня. По данным губернатора, при обрушении подъезда дома погибли 15 человек, еще три – при вечернем обстреле, 27 человек получили ранения. Также в воскресенье в больнице скончалась женщина, получившая ранение 11 мая.

https://ria.ru/20240326/deti-1935839277.html

https://ria.ru/20240215/ataka-1927687458.html

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Дарья Буймова

происшествия, белгород, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, артек, обрушение части дома в белгороде после обстрела