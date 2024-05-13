https://ria.ru/20240513/belgorod-1945509586.html
Детей из разрушенного дома в Белгороде отправят в "Артек"
Детей из разрушенного дома в Белгороде отправят в "Артек" - РИА Новости, 13.05.2024
Детей из разрушенного дома в Белгороде отправят в "Артек"
Детей старше семи-восьми лет из частично разрушенного в Белгороде дома из-за атаки ВСУ отправят на лето в "Артек" или в другие регионы, сообщил губернатор... РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T10:03
2024-05-13T10:03
2024-05-13T10:03
происшествия
белгород
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
артек
обрушение части дома в белгороде после обстрела
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БЕЛГОРОД, 13 мая - РИА Новости. Детей старше семи-восьми лет из частично разрушенного в Белгороде дома из-за атаки ВСУ отправят на лето в "Артек" или в другие регионы, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "По детям. Андрей Викторович (Иконников, министр здравоохранения Белгородской области), все семьи с детьми, нужно, если дети старше семи-восьми лет, мы предлагаем… отправить в Артек детей на лето, в другие регионы, чтобы оказать помощь семьям", - сообщил Гладков в ходе оперативного совещания. В воскресенье Гладков сообщил, что Белгород подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ. Сигнал ракетной опасности объявлялся в Белгороде неоднократно в течение дня. По данным губернатора, при обрушении подъезда дома погибли 15 человек, еще три – при вечернем обстреле, 27 человек получили ранения. Также в воскресенье в больнице скончалась женщина, получившая ранение 11 мая.
https://ria.ru/20240326/deti-1935839277.html
https://ria.ru/20240215/ataka-1927687458.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Детей из разрушенного дома в Белгороде отправят в "Артек"
Гладков: детей из разрушенного дома в Белгороде отправят на лето в "Артек"