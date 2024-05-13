https://ria.ru/20240513/belgorod-1945498279.html

Число погибших за воскресенье при обстрелах Белгорода достигло 19 человек

Число погибших за воскресенье при обстрелах Белгорода достигло 19 человек - РИА Новости, 13.05.2024

Число погибших за воскресенье при обстрелах Белгорода достигло 19 человек

Девятнадцать человек погибли за воскресенье в Белгороде из-за действий киевского режима, скончалась женщина, получившая ранения 11 мая, сообщил губернатор... РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T08:26

2024-05-13T08:26

2024-05-13T09:03

белгород

происшествия

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БЕЛГОРОД, 13 мая - РИА Новости. Девятнадцать человек погибли за воскресенье в Белгороде из-за действий киевского режима, скончалась женщина, получившая ранения 11 мая, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.В воскресенье Гладков сообщил, что Белгород подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ, в результате в десятиэтажном доме обрушился весь подъезд. По факту обстрела СК возбудил уголовное дело о теракте. В настоящее время подтверждена гибель 15 человек, 17 спасены. Разбор завалов и поисково-спасательные работы завершены. Сигнал ракетной опасности объявлялся в Белгороде неоднократно в течение воскресенья."Основная часть разбора завалов жилого дома на улице Щорса завершена. Тела 15 человек на сегодняшний день излечены из-под завалов. Вчера во время вечерних обстрелов у нас погибли еще три мирных жителя. Еще одна женщина, которая получила ранения 11 мая, скончалась в больнице. 19 человек - это те потери, которые мы вместе с вами понесли за вчерашний день среди мирных жителей, невиновных жителей, которых убил киевский режим", - написал Гладков.

https://ria.ru/20240513/pvr-1945497531.html

белгород

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

белгород, происшествия