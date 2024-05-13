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Число погибших за воскресенье при обстрелах Белгорода достигло 19 человек - РИА Новости, 13.05.2024
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08:26 13.05.2024 (обновлено: 09:03 13.05.2024)
https://ria.ru/20240513/belgorod-1945498279.html
Число погибших за воскресенье при обстрелах Белгорода достигло 19 человек
Число погибших за воскресенье при обстрелах Белгорода достигло 19 человек - РИА Новости, 13.05.2024
Число погибших за воскресенье при обстрелах Белгорода достигло 19 человек
Девятнадцать человек погибли за воскресенье в Белгороде из-за действий киевского режима, скончалась женщина, получившая ранения 11 мая, сообщил губернатор... РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T08:26
2024-05-13T09:03
белгород
происшествия
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БЕЛГОРОД, 13 мая - РИА Новости. Девятнадцать человек погибли за воскресенье в Белгороде из-за действий киевского режима, скончалась женщина, получившая ранения 11 мая, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.В воскресенье Гладков сообщил, что Белгород подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ, в результате в десятиэтажном доме обрушился весь подъезд. По факту обстрела СК возбудил уголовное дело о теракте. В настоящее время подтверждена гибель 15 человек, 17 спасены. Разбор завалов и поисково-спасательные работы завершены. Сигнал ракетной опасности объявлялся в Белгороде неоднократно в течение воскресенья."Основная часть разбора завалов жилого дома на улице Щорса завершена. Тела 15 человек на сегодняшний день излечены из-под завалов. Вчера во время вечерних обстрелов у нас погибли еще три мирных жителя. Еще одна женщина, которая получила ранения 11 мая, скончалась в больнице. 19 человек - это те потери, которые мы вместе с вами понесли за вчерашний день среди мирных жителей, невиновных жителей, которых убил киевский режим", - написал Гладков.
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белгород, происшествия
Белгород, Происшествия
Число погибших за воскресенье при обстрелах Белгорода достигло 19 человек

Губернатор: число погибших за воскресенье при обстрелах Белгорода достигло 19

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкНа месте обрушения подъезда в жилом доме в Белгороде в результате обстрела ВСУ
На месте обрушения подъезда в жилом доме в Белгороде в результате обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© РИА Новости / Антон Вергун
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На месте обрушения подъезда в жилом доме в Белгороде в результате обстрела ВСУ
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БЕЛГОРОД, 13 мая - РИА Новости. Девятнадцать человек погибли за воскресенье в Белгороде из-за действий киевского режима, скончалась женщина, получившая ранения 11 мая, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
В воскресенье Гладков сообщил, что Белгород подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ, в результате в десятиэтажном доме обрушился весь подъезд. По факту обстрела СК возбудил уголовное дело о теракте. В настоящее время подтверждена гибель 15 человек, 17 спасены. Разбор завалов и поисково-спасательные работы завершены. Сигнал ракетной опасности объявлялся в Белгороде неоднократно в течение воскресенья.
"Основная часть разбора завалов жилого дома на улице Щорса завершена. Тела 15 человек на сегодняшний день излечены из-под завалов. Вчера во время вечерних обстрелов у нас погибли еще три мирных жителя. Еще одна женщина, которая получила ранения 11 мая, скончалась в больнице. 19 человек - это те потери, которые мы вместе с вами понесли за вчерашний день среди мирных жителей, невиновных жителей, которых убил киевский режим", - написал Гладков.
На месте обрушения подъезда в жилом доме в Белгороде в результате обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
В Белгороде 11 пострадавших при обрушении дома остаются в больницах
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