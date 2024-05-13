Число погибших за воскресенье при обстрелах Белгорода достигло 19 человек
Губернатор: число погибших за воскресенье при обстрелах Белгорода достигло 19
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкНа месте обрушения подъезда в жилом доме в Белгороде в результате обстрела ВСУ
На месте обрушения подъезда в жилом доме в Белгороде в результате обстрела ВСУ
БЕЛГОРОД, 13 мая - РИА Новости. Девятнадцать человек погибли за воскресенье в Белгороде из-за действий киевского режима, скончалась женщина, получившая ранения 11 мая, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
В воскресенье Гладков сообщил, что Белгород подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ, в результате в десятиэтажном доме обрушился весь подъезд. По факту обстрела СК возбудил уголовное дело о теракте. В настоящее время подтверждена гибель 15 человек, 17 спасены. Разбор завалов и поисково-спасательные работы завершены. Сигнал ракетной опасности объявлялся в Белгороде неоднократно в течение воскресенья.
"Основная часть разбора завалов жилого дома на улице Щорса завершена. Тела 15 человек на сегодняшний день излечены из-под завалов. Вчера во время вечерних обстрелов у нас погибли еще три мирных жителя. Еще одна женщина, которая получила ранения 11 мая, скончалась в больнице. 19 человек - это те потери, которые мы вместе с вами понесли за вчерашний день среди мирных жителей, невиновных жителей, которых убил киевский режим", - написал Гладков.