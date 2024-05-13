https://ria.ru/20240513/belgorod-1945492290.html

В Белгороде завершили спасательные работы на месте обрушения части дома

В Белгороде завершили спасательные работы на месте обрушения части дома - РИА Новости, 13.05.2024

В Белгороде завершили спасательные работы на месте обрушения части дома

В Белгороде завершились поисково-спасательные работы и разбор завалов в жилом доме, где после удара ВСУ обрушился подъезд, сообщила пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T06:32

2024-05-13T06:32

2024-05-13T08:47

белгород

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

россия

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

обрушение части дома в белгороде после обстрела

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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. В Белгороде завершились поисково-спасательные работы и разбор завалов в жилом доме, где после удара ВСУ обрушился подъезд, сообщила пресс-служба МЧС России."Удалось спасти 17 человек. К сожалению, 15 человек были извлечены из-под завалов погибшими", — говорится в публикации.В воскресенье Белгород подвергся массированному обстрелу со стороны украинских войск, при котором из-за прямого попадания снаряда в десятиэтажный жилой дом на улице Щорса обрушился весь подъезд.Спустя примерно час с небольшим после удара произошло повторное обрушение — упали чердачный этаж и крыша, находившиеся над разрушенным подъездом. Из-за этого травмы различной степени получили трое спасателей.По данным Минобороны, ВСУ обстреляли Белгород ракетами "Точка-У" и снарядами РСЗО. Фрагменты одной из сбитых ракет "Точка-У" повредили жилой дом.Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

https://ria.ru/20240513/beolgorod-1945480677.html

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белгород, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, россия, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, обрушение части дома в белгороде после обстрела