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На подлете к Белгороду сбили несколько целей - РИА Новости, 13.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
03:33 13.05.2024 (обновлено: 03:42 13.05.2024)
https://ria.ru/20240513/belgorod-1945485606.html
На подлете к Белгороду сбили несколько целей
На подлете к Белгороду сбили несколько целей - РИА Новости, 13.05.2024
На подлете к Белгороду сбили несколько целей
Российские средства ПВО сбили несколько воздушных целей на подлете к Белгороду, предварительно, никто не пострадал, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T03:33
2024-05-13T03:42
специальная военная операция на украине
белгород
вячеслав гладков
белгородский район
происшествия
шебекино
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Российские средства ПВО сбили несколько воздушных целей на подлете к Белгороду, предварительно, никто не пострадал, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Ночью в Белгороде, Белгородском районе, Шебекино и округе объявляли ракетную опасность."Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО – сбито несколько воздушных целей на подлете к городу. По предварительной информации, пострадавших нет", - написал Гладков в своем Telegram-канале.Он уточнил, что в Белгородском районе после воздушной атаки в селе Черемошное снаряд попал в частный жилой дом. Трое жильцов не пострадали и отказались от вызова скорой помощи. Кроме того, в селе повреждены пять частных жилых домов и три автомобиля.
https://ria.ru/20240513/belgorod-1945484547.html
https://ria.ru/20240512/soboleznovaniya-1945468846.html
белгород
белгородский район
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белгород, вячеслав гладков, белгородский район, происшествия, шебекино
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Вячеслав Гладков, Белгородский район, Происшествия, Шебекино
На подлете к Белгороду сбили несколько целей

Губернатор Гладков: ПВО сбила на подлете к Белгороду несколько воздушных целей

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1 - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1". Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Российские средства ПВО сбили несколько воздушных целей на подлете к Белгороду, предварительно, никто не пострадал, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Ночью в Белгороде, Белгородском районе, Шебекино и округе объявляли ракетную опасность.
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"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО – сбито несколько воздушных целей на подлете к городу. По предварительной информации, пострадавших нет", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что в Белгородском районе после воздушной атаки в селе Черемошное снаряд попал в частный жилой дом. Трое жильцов не пострадали и отказались от вызова скорой помощи. Кроме того, в селе повреждены пять частных жилых домов и три автомобиля.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородВячеслав ГладковБелгородский районПроисшествияШебекино
 
 
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