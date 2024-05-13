https://ria.ru/20240513/belgorod-1945485606.html

На подлете к Белгороду сбили несколько целей

На подлете к Белгороду сбили несколько целей - РИА Новости, 13.05.2024

На подлете к Белгороду сбили несколько целей

Российские средства ПВО сбили несколько воздушных целей на подлете к Белгороду, предварительно, никто не пострадал, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T03:33

2024-05-13T03:33

2024-05-13T03:42

специальная военная операция на украине

белгород

вячеслав гладков

белгородский район

происшествия

шебекино

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Российские средства ПВО сбили несколько воздушных целей на подлете к Белгороду, предварительно, никто не пострадал, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Ночью в Белгороде, Белгородском районе, Шебекино и округе объявляли ракетную опасность."Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО – сбито несколько воздушных целей на подлете к городу. По предварительной информации, пострадавших нет", - написал Гладков в своем Telegram-канале.Он уточнил, что в Белгородском районе после воздушной атаки в селе Черемошное снаряд попал в частный жилой дом. Трое жильцов не пострадали и отказались от вызова скорой помощи. Кроме того, в селе повреждены пять частных жилых домов и три автомобиля.

https://ria.ru/20240513/belgorod-1945484547.html

https://ria.ru/20240512/soboleznovaniya-1945468846.html

белгород

белгородский район

шебекино

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белгород, вячеслав гладков, белгородский район, происшествия, шебекино