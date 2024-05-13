https://ria.ru/20240513/belgorod-1945485606.html
На подлете к Белгороду сбили несколько целей
На подлете к Белгороду сбили несколько целей - РИА Новости, 13.05.2024
На подлете к Белгороду сбили несколько целей
Российские средства ПВО сбили несколько воздушных целей на подлете к Белгороду, предварительно, никто не пострадал, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T03:33
2024-05-13T03:33
2024-05-13T03:42
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белгород
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Российские средства ПВО сбили несколько воздушных целей на подлете к Белгороду, предварительно, никто не пострадал, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Ночью в Белгороде, Белгородском районе, Шебекино и округе объявляли ракетную опасность."Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО – сбито несколько воздушных целей на подлете к городу. По предварительной информации, пострадавших нет", - написал Гладков в своем Telegram-канале.Он уточнил, что в Белгородском районе после воздушной атаки в селе Черемошное снаряд попал в частный жилой дом. Трое жильцов не пострадали и отказались от вызова скорой помощи. Кроме того, в селе повреждены пять частных жилых домов и три автомобиля.
https://ria.ru/20240513/belgorod-1945484547.html
https://ria.ru/20240512/soboleznovaniya-1945468846.html
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белгород, вячеслав гладков, белгородский район, происшествия, шебекино
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Вячеслав Гладков, Белгородский район, Происшествия, Шебекино
На подлете к Белгороду сбили несколько целей
Губернатор Гладков: ПВО сбила на подлете к Белгороду несколько воздушных целей