https://ria.ru/20240513/belgorod-1945484716.html
В Белгороде и Шебекино отменили ракетную опасность
В Белгороде и Шебекино отменили ракетную опасность - РИА Новости, 13.05.2024
В Белгороде и Шебекино отменили ракетную опасность
Ракетную опасность в Белгороде, Белгородском районе, Шебекино и округе отменили, сообщила мэрия Белгорода. РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T03:17
2024-05-13T03:17
2024-05-13T03:17
происшествия
белгород
белгородский район
шебекино
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Ракетную опасность в Белгороде, Белгородском районе, Шебекино и округе отменили, сообщила мэрия Белгорода. Власти города сообщили о ракетной опасности в 0.59 мск. "РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район, Шебекинский городской округ и город Шебекино. Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении в Telegram-канале мэрии.
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происшествия, белгород, белгородский район, шебекино
Происшествия, Белгород, Белгородский район, Шебекино, Специальная военная операция на Украине
В Белгороде и Шебекино отменили ракетную опасность
В Белгороде, Белгородском районе, Шебекино и округе отменили ракетную опасность