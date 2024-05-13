https://ria.ru/20240513/belgorod-1945484716.html

В Белгороде и Шебекино отменили ракетную опасность

В Белгороде и Шебекино отменили ракетную опасность - РИА Новости, 13.05.2024

В Белгороде и Шебекино отменили ракетную опасность

Ракетную опасность в Белгороде, Белгородском районе, Шебекино и округе отменили, сообщила мэрия Белгорода. РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T03:17

2024-05-13T03:17

2024-05-13T03:17

происшествия

белгород

белгородский район

шебекино

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Ракетную опасность в Белгороде, Белгородском районе, Шебекино и округе отменили, сообщила мэрия Белгорода. Власти города сообщили о ракетной опасности в 0.59 мск. "РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район, Шебекинский городской округ и город Шебекино. Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении в Telegram-канале мэрии.

https://ria.ru/20240513/belgorod-1945484547.html

белгород

белгородский район

шебекино

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происшествия, белгород, белгородский район, шебекино