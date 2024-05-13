https://ria.ru/20240513/belgorod-1945484547.html

Антонов раскритиковал США за отсутствие реакции на удары по Белгороду

Антонов раскритиковал США за отсутствие реакции на удары по Белгороду - РИА Новости, 13.05.2024

Антонов раскритиковал США за отсутствие реакции на удары по Белгороду

Отсутствие реакции США на удары по Белгороду демонстрирует стремление вывести украинские власти из-под ответственности за совершаемые ими злодеяния, заявил... РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T03:13

2024-05-13T03:13

2024-05-13T04:00

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анатолий антонов

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ВАШИНГТОН, 13 мая – РИА Новости. Отсутствие реакции США на удары по Белгороду демонстрирует стремление вывести украинские власти из-под ответственности за совершаемые ими злодеяния, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. В результате массированного обстрела со стороны ВСУ в Белгороде 12 мая обрушился подъезд десятиэтажного жилого дома. Из-под завалов спасатели извлекли тела 15 погибших."Реакция американских официальных лиц на смертоносные удары ВСУ по жилым кварталам, точнее отсутствие и намёка на соболезнования — весьма красноречива. Подчёркивает готовность Вашингтона делать все, чтобы снять с киевских марионеток ответственность за их злодеяния", — отметил дипломат.Антонов заметил, что "независимые" СМИ проигнорировали тот факт, что "нацистские выродки" порядка десять раз за сутки нанесли удары по Белгороду с применением западного оружия.Как подчеркнул посол, данные Украиной гарантии не применять полученные от США вооружения по целям на территории России "не стоят ломаного гроша". Политика Запада во главе со Штатами, вызванная нежеланием одернуть киевский режим, не приведет ни к чему хорошему, выразил уверенность дипломат.Антонов назвал покрывательство террористов "чудовищным и бесчеловечным" и констатировал, что единственный выход — наращивание боевых действий ВС России."Отодвигать военную угрозу от рубежей Российской Федерации. Никакие компромиссы, когда речь идет о нашей национальной безопасности, неприемлемы", — заключил глава дипмиссии.

https://ria.ru/20240513/belgorod-1945482244.html

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в мире, сша, белгород, вашингтон (штат), анатолий антонов, вооруженные силы украины