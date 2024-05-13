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Из-под завалов дома в Белгороде извлекли четырнадцатого погибшего - РИА Новости, 13.05.2024
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02:19 13.05.2024 (обновлено: 02:30 13.05.2024)
https://ria.ru/20240513/belgorod-1945482244.html
Из-под завалов дома в Белгороде извлекли четырнадцатого погибшего
Из-под завалов дома в Белгороде извлекли четырнадцатого погибшего - РИА Новости, 13.05.2024
Из-под завалов дома в Белгороде извлекли четырнадцатого погибшего
Число погибших при ударе ВСУ по жилому дому в Белгороде увеличилось до 14, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T02:19
2024-05-13T02:30
белгород
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
обрушение части дома в белгороде после обстрела
россия
происшествия
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Число погибших при ударе ВСУ по жилому дому в Белгороде увеличилось до 14, сообщает пресс-служба МЧС России.&quot;Четырнадцатого погибшего извлекли из-под завалов спасатели&quot;, — говорится в публикации.В воскресенье Белгород подвергся массированному обстрелу со стороны украинских войск, при котором из-за прямого попадания снаряда в десятиэтажный жилой дом на улице Щорса обрушился весь подъезд.Спустя примерно час с небольшим после удара произошло повторное обрушение — упали чердачный этаж и крыша, находившиеся над разрушенным подъездом. Из-за этого травмы различной степени получили трое спасателей.Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил о 20 пострадавших, в их числе двое детей. Поисково-спасательные работы продолжаются. При этом они уже несколько раз прерывались из-за объявления ракетной опасности.По данным Минобороны, ВСУ обстреляли Белгород ракетами "Точка-У" и снарядами РСЗО. Фрагменты одной из сбитых ракет "Точка-У" повредили жилой дом.Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.
https://ria.ru/20240512/gladkov-1945465412.html
https://ria.ru/20240513/beolgorod-1945480677.html
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белгород, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), обрушение части дома в белгороде после обстрела, россия, происшествия
Белгород, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Обрушение части дома в Белгороде после обстрела, Россия, Происшествия
Из-под завалов дома в Белгороде извлекли четырнадцатого погибшего

МЧС России: из-под завалов дома в Белгороде извлекли четырнадцатого погибшего

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкНа месте обрушения подъезда в жилом доме в Белгороде в результате обстрела ВСУ
На месте обрушения подъезда в жилом доме в Белгороде в результате обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© РИА Новости / Антон Вергун
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На месте обрушения подъезда в жилом доме в Белгороде в результате обстрела ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Число погибших при ударе ВСУ по жилому дому в Белгороде увеличилось до 14, сообщает пресс-служба МЧС России.
«

"Четырнадцатого погибшего извлекли из-под завалов спасатели", — говорится в публикации.

В воскресенье Белгород подвергся массированному обстрелу со стороны украинских войск, при котором из-за прямого попадания снаряда в десятиэтажный жилой дом на улице Щорса обрушился весь подъезд.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
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Спустя примерно час с небольшим после удара произошло повторное обрушение — упали чердачный этаж и крыша, находившиеся над разрушенным подъездом. Из-за этого травмы различной степени получили трое спасателей.
Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил о 20 пострадавших, в их числе двое детей. Поисково-спасательные работы продолжаются. При этом они уже несколько раз прерывались из-за объявления ракетной опасности.
По данным Минобороны, ВСУ обстреляли Белгород ракетами "Точка-У" и снарядами РСЗО. Фрагменты одной из сбитых ракет "Точка-У" повредили жилой дом.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.
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БелгородМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Обрушение части дома в Белгороде после обстрелаРоссияПроисшествия
 
 
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