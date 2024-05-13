https://ria.ru/20240513/belgorod-1945482244.html
Из-под завалов дома в Белгороде извлекли четырнадцатого погибшего
Из-под завалов дома в Белгороде извлекли четырнадцатого погибшего - РИА Новости, 13.05.2024
Из-под завалов дома в Белгороде извлекли четырнадцатого погибшего
Число погибших при ударе ВСУ по жилому дому в Белгороде увеличилось до 14, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T02:19
2024-05-13T02:19
2024-05-13T02:30
белгород
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
обрушение части дома в белгороде после обстрела
россия
происшествия
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Число погибших при ударе ВСУ по жилому дому в Белгороде увеличилось до 14, сообщает пресс-служба МЧС России."Четырнадцатого погибшего извлекли из-под завалов спасатели", — говорится в публикации.В воскресенье Белгород подвергся массированному обстрелу со стороны украинских войск, при котором из-за прямого попадания снаряда в десятиэтажный жилой дом на улице Щорса обрушился весь подъезд.Спустя примерно час с небольшим после удара произошло повторное обрушение — упали чердачный этаж и крыша, находившиеся над разрушенным подъездом. Из-за этого травмы различной степени получили трое спасателей.Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил о 20 пострадавших, в их числе двое детей. Поисково-спасательные работы продолжаются. При этом они уже несколько раз прерывались из-за объявления ракетной опасности.По данным Минобороны, ВСУ обстреляли Белгород ракетами "Точка-У" и снарядами РСЗО. Фрагменты одной из сбитых ракет "Точка-У" повредили жилой дом.Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.
https://ria.ru/20240512/gladkov-1945465412.html
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белгород, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), обрушение части дома в белгороде после обстрела, россия, происшествия
Белгород, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Обрушение части дома в Белгороде после обстрела, Россия, Происшествия
Из-под завалов дома в Белгороде извлекли четырнадцатого погибшего
МЧС России: из-под завалов дома в Белгороде извлекли четырнадцатого погибшего