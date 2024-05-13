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Забайкальские десантники уничтожили в Часовом Яре украинскую "Бабу Ягу" - РИА Новости, 13.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:08 13.05.2024
https://ria.ru/20240513/baba_yaga-1945488732.html
Забайкальские десантники уничтожили в Часовом Яре украинскую "Бабу Ягу"
Забайкальские десантники уничтожили в Часовом Яре украинскую "Бабу Ягу" - РИА Новости, 13.05.2024
Забайкальские десантники уничтожили в Часовом Яре украинскую "Бабу Ягу"
Забайкальские десантники из состава группировки "Юг" уничтожили в Часовом Яре, за который идут бои в Донбассе, гексакоптер ВСУ типа "Баба Яга", сообщили... РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T05:08
2024-05-13T05:08
россия
донбасс
вооруженные силы украины
шак-12
специальная военная операция на украине
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ЛУГАНСК, 13 мая - РИА Новости. Забайкальские десантники из состава группировки "Юг" уничтожили в Часовом Яре, за который идут бои в Донбассе, гексакоптер ВСУ типа "Баба Яга", сообщили журналистам в министерстве обороны России. "В ходе дежурства был обнаружен вражеский ударный гексакоптер типа "Баба Яга", который по воздуху приближался к нашим передовым позициям для нанесения удара", - сообщили в МО РФ. Уточняется, что после обнаружения воздушной цели десантники открыли по ней прицельный огонь из пулеметов ПКМ и "Печенег", а также из автоматов АК-12. Сообщается, что ударный беспилотник ВСУ был уничтожен.
https://ria.ru/20231209/spetsoperatsiya-1914750146.html
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россия, донбасс, вооруженные силы украины, шак-12
Россия, Донбасс, Вооруженные силы Украины, ШАК-12, Специальная военная операция на Украине
Забайкальские десантники уничтожили в Часовом Яре украинскую "Бабу Ягу"

Забайкальские десантники уничтожили в Часовом Яре БПЛА ВСУ типа "Баба Яга"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Российский военнослужащий. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 13 мая - РИА Новости. Забайкальские десантники из состава группировки "Юг" уничтожили в Часовом Яре, за который идут бои в Донбассе, гексакоптер ВСУ типа "Баба Яга", сообщили журналистам в министерстве обороны России.
"В ходе дежурства был обнаружен вражеский ударный гексакоптер типа "Баба Яга", который по воздуху приближался к нашим передовым позициям для нанесения удара", - сообщили в МО РФ.
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Уточняется, что после обнаружения воздушной цели десантники открыли по ней прицельный огонь из пулеметов ПКМ и "Печенег", а также из автоматов АК-12. Сообщается, что ударный беспилотник ВСУ был уничтожен.
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонбассВооруженные силы УкраиныШАК-12
 
 
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