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Забайкальские десантники уничтожили в Часовом Яре украинскую "Бабу Ягу"
Забайкальские десантники уничтожили в Часовом Яре украинскую "Бабу Ягу" - РИА Новости, 13.05.2024
Забайкальские десантники уничтожили в Часовом Яре украинскую "Бабу Ягу"
Забайкальские десантники из состава группировки "Юг" уничтожили в Часовом Яре, за который идут бои в Донбассе, гексакоптер ВСУ типа "Баба Яга", сообщили... РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T05:08
2024-05-13T05:08
2024-05-13T05:08
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ЛУГАНСК, 13 мая - РИА Новости. Забайкальские десантники из состава группировки "Юг" уничтожили в Часовом Яре, за который идут бои в Донбассе, гексакоптер ВСУ типа "Баба Яга", сообщили журналистам в министерстве обороны России. "В ходе дежурства был обнаружен вражеский ударный гексакоптер типа "Баба Яга", который по воздуху приближался к нашим передовым позициям для нанесения удара", - сообщили в МО РФ. Уточняется, что после обнаружения воздушной цели десантники открыли по ней прицельный огонь из пулеметов ПКМ и "Печенег", а также из автоматов АК-12. Сообщается, что ударный беспилотник ВСУ был уничтожен.
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россия, донбасс, вооруженные силы украины, шак-12
Россия, Донбасс, Вооруженные силы Украины, ШАК-12, Специальная военная операция на Украине
Забайкальские десантники уничтожили в Часовом Яре украинскую "Бабу Ягу"
Забайкальские десантники уничтожили в Часовом Яре БПЛА ВСУ типа "Баба Яга"
ЛУГАНСК, 13 мая - РИА Новости. Забайкальские десантники из состава группировки "Юг" уничтожили в Часовом Яре, за который идут бои в Донбассе, гексакоптер ВСУ типа "Баба Яга", сообщили журналистам в министерстве обороны России.
"В ходе дежурства был обнаружен вражеский ударный гексакоптер типа "Баба Яга", который по воздуху приближался к нашим передовым позициям для нанесения удара", - сообщили в МО РФ.
Уточняется, что после обнаружения воздушной цели десантники открыли по ней прицельный огонь из пулеметов ПКМ и "Печенег", а также из автоматов АК-12. Сообщается, что ударный беспилотник ВСУ был уничтожен.