https://ria.ru/20240513/baba_yaga-1945488732.html

Забайкальские десантники уничтожили в Часовом Яре украинскую "Бабу Ягу"

Забайкальские десантники уничтожили в Часовом Яре украинскую "Бабу Ягу" - РИА Новости, 13.05.2024

Забайкальские десантники уничтожили в Часовом Яре украинскую "Бабу Ягу"

Забайкальские десантники из состава группировки "Юг" уничтожили в Часовом Яре, за который идут бои в Донбассе, гексакоптер ВСУ типа "Баба Яга", сообщили... РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T05:08

2024-05-13T05:08

2024-05-13T05:08

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ЛУГАНСК, 13 мая - РИА Новости. Забайкальские десантники из состава группировки "Юг" уничтожили в Часовом Яре, за который идут бои в Донбассе, гексакоптер ВСУ типа "Баба Яга", сообщили журналистам в министерстве обороны России. "В ходе дежурства был обнаружен вражеский ударный гексакоптер типа "Баба Яга", который по воздуху приближался к нашим передовым позициям для нанесения удара", - сообщили в МО РФ. Уточняется, что после обнаружения воздушной цели десантники открыли по ней прицельный огонь из пулеметов ПКМ и "Печенег", а также из автоматов АК-12. Сообщается, что ударный беспилотник ВСУ был уничтожен.

https://ria.ru/20231209/spetsoperatsiya-1914750146.html

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россия, донбасс, вооруженные силы украины, шак-12