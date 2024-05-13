https://ria.ru/20240513/artyukhov-1945744533.html

Артюхов: опыт регионов ляжет в основу нацпроекта "Молодежь и дети"

Артюхов: опыт регионов ляжет в основу нацпроекта "Молодежь и дети" - РИА Новости, 13.05.2024

Артюхов: опыт регионов ляжет в основу нацпроекта "Молодежь и дети"

Успешный опыт регионов и предложения жителей страны лягут в основу национального проекта "Молодежь и дети", сообщил на панельной дискуссии Дня национальных... РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T22:51

2024-05-13T22:51

2024-05-13T22:55

ямало-ненецкий автономный округ

общество

россия

ямал

дмитрий артюхов

владимир путин

ямало-ненецкий автономный округ (янао)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 мая – РИА Новости. Успешный опыт регионов и предложения жителей страны лягут в основу национального проекта "Молодежь и дети", сообщил на панельной дискуссии Дня национальных приоритетов на ВДНХ губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов, который является председателем комиссии Госсовета по молодежной политике. Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству РФ разработать национальный проект "Молодежь и дети". "Мы понимаем, что все очень важные амбициозные задачи необходимо будет решать в регионах, а непосредственная работа будет на весьма скромных по своему составу, по количеству, командах молодежной политики уже на местах, в муниципалитетах. И очень важно, обсуждая высокоуровневые цели, понимать, как будет фактически построена эта работа и, конечно, слышать голоса регионов. У нас уже за эти годы сформирован набор успешных практик, их надо тиражировать", - приводит слова Артюхова пресс-служба правительства округа. По его словам, нацпроект "Молодежь и дети" охватит более 50 миллионов человек разных возрастов, лучше всего построена работа со школьниками и студентами. Как подчеркнул Артюхов, впервые необходимо будет выстроить системную работу с детьми в возрасте от трех до шести лет, а также с работающей молодежью от 25 до 35 лет. Глава Ямала также отметил, что на крупных предприятиях необходимо формировать советы молодых специалистов, прояснять перспективы карьерного роста для тех, кто показывает свои лучшие качества, вовлекать работающую молодежь в мероприятия патриотической и волонтерской направленности, а также поддерживать создание молодых семей.

https://ria.ru/20240404/tsentr-1937909337.html

https://ria.ru/20240327/kompleks-1936221693.html

россия

ямал

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, ямал, дмитрий артюхов, владимир путин, ямало-ненецкий автономный округ (янао)