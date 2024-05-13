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Артюхов: опыт регионов ляжет в основу нацпроекта "Молодежь и дети" - РИА Новости, 13.05.2024
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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
 
22:51 13.05.2024 (обновлено: 22:55 13.05.2024)
https://ria.ru/20240513/artyukhov-1945744533.html
Артюхов: опыт регионов ляжет в основу нацпроекта "Молодежь и дети"
Артюхов: опыт регионов ляжет в основу нацпроекта "Молодежь и дети" - РИА Новости, 13.05.2024
Артюхов: опыт регионов ляжет в основу нацпроекта "Молодежь и дети"
Успешный опыт регионов и предложения жителей страны лягут в основу национального проекта "Молодежь и дети", сообщил на панельной дискуссии Дня национальных... РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T22:51
2024-05-13T22:55
ямало-ненецкий автономный округ
общество
россия
ямал
дмитрий артюхов
владимир путин
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 мая – РИА Новости. Успешный опыт регионов и предложения жителей страны лягут в основу национального проекта "Молодежь и дети", сообщил на панельной дискуссии Дня национальных приоритетов на ВДНХ губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов, который является председателем комиссии Госсовета по молодежной политике. Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству РФ разработать национальный проект "Молодежь и дети". "Мы понимаем, что все очень важные амбициозные задачи необходимо будет решать в регионах, а непосредственная работа будет на весьма скромных по своему составу, по количеству, командах молодежной политики уже на местах, в муниципалитетах. И очень важно, обсуждая высокоуровневые цели, понимать, как будет фактически построена эта работа и, конечно, слышать голоса регионов. У нас уже за эти годы сформирован набор успешных практик, их надо тиражировать", - приводит слова Артюхова пресс-служба правительства округа. По его словам, нацпроект "Молодежь и дети" охватит более 50 миллионов человек разных возрастов, лучше всего построена работа со школьниками и студентами. Как подчеркнул Артюхов, впервые необходимо будет выстроить системную работу с детьми в возрасте от трех до шести лет, а также с работающей молодежью от 25 до 35 лет. Глава Ямала также отметил, что на крупных предприятиях необходимо формировать советы молодых специалистов, прояснять перспективы карьерного роста для тех, кто показывает свои лучшие качества, вовлекать работающую молодежь в мероприятия патриотической и волонтерской направленности, а также поддерживать создание молодых семей.
https://ria.ru/20240404/tsentr-1937909337.html
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общество, россия, ямал, дмитрий артюхов, владимир путин, ямало-ненецкий автономный округ (янао)
Ямало-Ненецкий автономный округ, Общество, Россия, Ямал, Дмитрий Артюхов, Владимир Путин, Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)

Артюхов: опыт регионов ляжет в основу нацпроекта "Молодежь и дети"

© РИА Новости / POOL/Валерий Шарифулин | Перейти в медиабанк Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов
 Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© РИА Новости / POOL/Валерий Шарифулин
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Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 мая – РИА Новости. Успешный опыт регионов и предложения жителей страны лягут в основу национального проекта "Молодежь и дети", сообщил на панельной дискуссии Дня национальных приоритетов на ВДНХ губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов, который является председателем комиссии Госсовета по молодежной политике.
Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству РФ разработать национальный проект "Молодежь и дети".
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4 апреля, 20:17
"Мы понимаем, что все очень важные амбициозные задачи необходимо будет решать в регионах, а непосредственная работа будет на весьма скромных по своему составу, по количеству, командах молодежной политики уже на местах, в муниципалитетах. И очень важно, обсуждая высокоуровневые цели, понимать, как будет фактически построена эта работа и, конечно, слышать голоса регионов. У нас уже за эти годы сформирован набор успешных практик, их надо тиражировать", - приводит слова Артюхова пресс-служба правительства округа.
По его словам, нацпроект "Молодежь и дети" охватит более 50 миллионов человек разных возрастов, лучше всего построена работа со школьниками и студентами. Как подчеркнул Артюхов, впервые необходимо будет выстроить системную работу с детьми в возрасте от трех до шести лет, а также с работающей молодежью от 25 до 35 лет.
Глава Ямала также отметил, что на крупных предприятиях необходимо формировать советы молодых специалистов, прояснять перспективы карьерного роста для тех, кто показывает свои лучшие качества, вовлекать работающую молодежь в мероприятия патриотической и волонтерской направленности, а также поддерживать создание молодых семей.
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов во время ежегодного доклада о положении дел на Ямале. Кадр видео
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27 марта, 18:29
 
Ямало-Ненецкий автономный округОбществоРоссияЯмалДмитрий АртюховВладимир ПутинЯмало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)
 
 
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