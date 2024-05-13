https://ria.ru/20240513/artamonov-1945558876.html

В Липецкой области погибла половина урожая плодово-ягодных культур

В Липецкой области погибла половина урожая плодово-ягодных культур - РИА Новости, 13.05.2024

В Липецкой области погибла половина урожая плодово-ягодных культур

Половина урожая плодово-ягодных культур в некоторых липецких хозяйствах и 5% от общей посевной площади зерновых погибли из-за заморозков в начале мая, сообщил... РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T12:59

2024-05-13T12:59

2024-05-13T12:59

экономика

липецкая область

игорь артамонов

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ВОРОНЕЖ, 13 мая - РИА Новости. Половина урожая плодово-ягодных культур в некоторых липецких хозяйствах и 5% от общей посевной площади зерновых погибли из-за заморозков в начале мая, сообщил губернатор Игорь Артамонов в своем Telegram-канале. "Не всё так плохо с зерновыми из-за заморозков, как казалось изначально… По предварительной оценке, погибло всего 5% от общей посевной площади. А она у нас 1,4 миллиона гектаров… С плодово-ягодными культурами сложнее. В некоторых хозяйствах погибла половина будущего урожая. Рабочая группа подсчитывает ущерб", — сообщил Артамонов. По словам главы региона, больше всего пострадали ячмень, рапс и сахарная свёкла. Хозяйства экстренно пересевают эти культуры, семян достаточно. "Но затраты всё же незапланированные для аграриев. Введённый нами режим ЧС позволяет максимально оперативно получать страховые выплаты", — добавил Артамонов. Власти Липецкой области планируют обратиться в федеральный центр за дополнительными субсидиями для помощи аграриям. В ночь на 4 мая в Липецкой области были заморозки до -5 градусов, это совпало с периодом интенсивного цветения. В результате часть урожая погибла. Власти региона ввели режим ЧП в сельском хозяйстве, чтобы аграрии могли получить страховые выплаты.

https://ria.ru/20240513/zamorozki-1945551554.html

https://ria.ru/20240508/chs-1944817564.html

липецкая область

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экономика, липецкая область, игорь артамонов