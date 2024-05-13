Армянский архиепископ призвал полицию не применять насилие к протестующим
Глава Тавушской епархии Армянской церкви призвал полицию не применять насилие
© Sputnik / Aram NersesyanГлава Тавушской епархии ААЦ, архиепископ Баграт Галстанян
© Sputnik / Aram Nersesyan
Глава Тавушской епархии ААЦ, архиепископ Баграт Галстанян . Архивное фото
ЕРЕВАН, 13 мая - РИА Новости. Глава Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Баграт Галстанян призвал полицию не применять насилие к участникам акции, требующим отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна.
"Я призываю сотрудников полиции к сдержанности и спокойствию: не применяйте насилие. Вас (власти - ред.) хотят испортить. Эти люди борются и за вас, чтобы этого не происходило... Лучше бы вы с этой энергией боролись с врагами", - сказал архиепископ.
По последним данным полиции, в результате акций протеста в Ереване задержаны уже свыше 100 человек.
С 9 мая на площади Республики в Ереване у здания правительства Армении проходят митинги с требованием отставки Пашиняна, прекращения процесса делимитации границы с Азербайджаном и передачи азербайджанской стороне ряда приграничных территорий. Протестное движение возглавляет глава Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Баграт Галстанян.
В МИД Армении 19 апреля сообщили, что специальные комиссии Армении и Азербайджана предварительно согласовали прохождение отдельных отрезков границы между восемью селами с целью приведения этих отрезков "в соответствие с юридически обоснованной межреспубликанской границей, существовавшей в Советском Союзе на момент его распада". В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, США и ЕС приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая 2023 года Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом.
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