https://ria.ru/20240513/armeniya-1945519455.html

Армянский архиепископ призвал полицию не применять насилие к протестующим

Армянский архиепископ призвал полицию не применять насилие к протестующим - РИА Новости, 13.05.2024

Армянский архиепископ призвал полицию не применять насилие к протестующим

Глава Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Баграт Галстанян призвал полицию не применять насилие к участникам акции, требующим отставки... РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T10:55

2024-05-13T10:55

2024-05-13T10:55

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ЕРЕВАН, 13 мая - РИА Новости. Глава Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Баграт Галстанян призвал полицию не применять насилие к участникам акции, требующим отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. "Я призываю сотрудников полиции к сдержанности и спокойствию: не применяйте насилие. Вас (власти - ред.) хотят испортить. Эти люди борются и за вас, чтобы этого не происходило... Лучше бы вы с этой энергией боролись с врагами", - сказал архиепископ. По последним данным полиции, в результате акций протеста в Ереване задержаны уже свыше 100 человек. С 9 мая на площади Республики в Ереване у здания правительства Армении проходят митинги с требованием отставки Пашиняна, прекращения процесса делимитации границы с Азербайджаном и передачи азербайджанской стороне ряда приграничных территорий. Протестное движение возглавляет глава Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Баграт Галстанян. В МИД Армении 19 апреля сообщили, что специальные комиссии Армении и Азербайджана предварительно согласовали прохождение отдельных отрезков границы между восемью селами с целью приведения этих отрезков "в соответствие с юридически обоснованной межреспубликанской границей, существовавшей в Советском Союзе на момент его распада". В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, США и ЕС приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая 2023 года Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом.

https://ria.ru/20240513/armeniya-1945507991.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

армения, ереван, азербайджан, никол пашинян, армянская апостольская церковь, евросоюз