https://ria.ru/20240513/alkogol-1945742702.html

Доход Кубани за выдачу лицензий на алкоголь вырос в два раза в 2024 году

Доход Кубани за выдачу лицензий на алкоголь вырос в два раза в 2024 году - РИА Новости, 13.05.2024

Доход Кубани за выдачу лицензий на алкоголь вырос в два раза в 2024 году

Более 47 миллионов рублей за выдачу лицензий на продажу алкогольной продукции поступило в бюджет Краснодарского края за первый квартал 2024 года, это более чем... РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T22:35

2024-05-13T22:35

2024-05-13T22:39

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краснодарский край

россия

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КРАСНОДАР, 13 мая - РИА Новости. Более 47 миллионов рублей за выдачу лицензий на продажу алкогольной продукции поступило в бюджет Краснодарского края за первый квартал 2024 года, это более чем в два раза превышает доход региона за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба администрации Кубани. "Более 47 миллионов рублей поступило в бюджет Кубани за выдачу лицензий на продажу алкоголя. В 2023 году за аналогичный период в бюджет направили около 22 миллионов рублей. Услугу осуществляют сотрудники департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края. За три месяца специалисты выдали 523 лицензии и переоформили еще 366", - говорится в сообщении. По данным властей, сегодня в регионе реализовывать алкогольную продукцию вправе 12 тысяч объектов, из которых три четверти приходится на магазины, остальные – рестораны и кафе. "Для удобства юридических лиц прием заявлений на выдачу лицензий осуществляется исключительно через портал государственных услуг и многофункциональные центры. При этом Краснодарский край остается единственным регионом в России, который сократил выдачу лицензий с 30 до 14 дней", – передает пресс-служба слова руководителя краевого департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Романа Куринного. В 2023 году департамент принял более пяти тысяч заявлений на предоставление лицензии. В результате было выдано, продлено и переоформлено почти 4,8 тысяч лицензий. Сумма уплаченной госпошлины составила 277 миллионов рублей, добавляют в администрации.

https://ria.ru/20240418/sbor-1940834479.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

краснодарский край, россия, экономика