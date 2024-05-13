https://ria.ru/20240513/alkogol-1945742702.html
Доход Кубани за выдачу лицензий на алкоголь вырос в два раза в 2024 году
Доход Кубани за выдачу лицензий на алкоголь вырос в два раза в 2024 году - РИА Новости, 13.05.2024
Доход Кубани за выдачу лицензий на алкоголь вырос в два раза в 2024 году
Более 47 миллионов рублей за выдачу лицензий на продажу алкогольной продукции поступило в бюджет Краснодарского края за первый квартал 2024 года, это более чем... РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T22:35
2024-05-13T22:35
2024-05-13T22:39
краснодарский край
краснодарский край
россия
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/10/1927737941_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_eb250dc1f632a76c9d6b04db075c36fc.jpg
КРАСНОДАР, 13 мая - РИА Новости. Более 47 миллионов рублей за выдачу лицензий на продажу алкогольной продукции поступило в бюджет Краснодарского края за первый квартал 2024 года, это более чем в два раза превышает доход региона за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба администрации Кубани. "Более 47 миллионов рублей поступило в бюджет Кубани за выдачу лицензий на продажу алкоголя. В 2023 году за аналогичный период в бюджет направили около 22 миллионов рублей. Услугу осуществляют сотрудники департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края. За три месяца специалисты выдали 523 лицензии и переоформили еще 366", - говорится в сообщении. По данным властей, сегодня в регионе реализовывать алкогольную продукцию вправе 12 тысяч объектов, из которых три четверти приходится на магазины, остальные – рестораны и кафе. "Для удобства юридических лиц прием заявлений на выдачу лицензий осуществляется исключительно через портал государственных услуг и многофункциональные центры. При этом Краснодарский край остается единственным регионом в России, который сократил выдачу лицензий с 30 до 14 дней", – передает пресс-служба слова руководителя краевого департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Романа Куринного. В 2023 году департамент принял более пяти тысяч заявлений на предоставление лицензии. В результате было выдано, продлено и переоформлено почти 4,8 тысяч лицензий. Сумма уплаченной госпошлины составила 277 миллионов рублей, добавляют в администрации.
https://ria.ru/20240418/sbor-1940834479.html
https://ria.ru/20240508/kuban-1944829294.html
краснодарский край
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/10/1927737941_336:0:3067:2048_1920x0_80_0_0_f3f2c882fd3b4388a76733bc21e6b888.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
краснодарский край, россия, экономика
Краснодарский край, Краснодарский край, Россия, Экономика
КРАСНОДАР, 13 мая - РИА Новости. Более 47 миллионов рублей за выдачу лицензий на продажу алкогольной продукции поступило в бюджет Краснодарского края за первый квартал 2024 года, это более чем в два раза превышает доход региона за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба администрации Кубани.
"Более 47 миллионов рублей поступило в бюджет Кубани за выдачу лицензий на продажу алкоголя. В 2023 году за аналогичный период в бюджет направили около 22 миллионов рублей. Услугу осуществляют сотрудники департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края. За три месяца специалисты выдали 523 лицензии и переоформили еще 366", - говорится в сообщении.
По данным властей, сегодня в регионе реализовывать алкогольную продукцию вправе 12 тысяч объектов, из которых три четверти приходится на магазины, остальные – рестораны и кафе.
«
"Для удобства юридических лиц прием заявлений на выдачу лицензий осуществляется исключительно через портал государственных услуг и многофункциональные центры. При этом Краснодарский край остается единственным регионом в России
, который сократил выдачу лицензий с 30 до 14 дней", – передает пресс-служба слова руководителя краевого департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Романа Куринного.
В 2023 году департамент принял более пяти тысяч заявлений на предоставление лицензии. В результате было выдано, продлено и переоформлено почти 4,8 тысяч лицензий. Сумма уплаченной госпошлины составила 277 миллионов рублей, добавляют в администрации.