https://ria.ru/20240512/zolotov-1945459611.html
Путин предложил переназначить Золотова главой Росгвардии
Путин предложил переназначить Золотова главой Росгвардии - РИА Новости, 12.05.2024
Путин предложил переназначить Золотова главой Росгвардии
Президент России Владимир Путин предложил переназначить Виктора Золотова главой Росгвардии, сообщается в Telegram-канале Совета Федерации. РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T21:24
2024-05-12T21:24
2024-05-12T22:01
совет федерации рф
политика
россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
владимир путин
виктор золотов
назначение нового состава правительства россии
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил переназначить Виктора Золотова главой Росгвардии, сообщается в Telegram-канале Совета Федерации."В Совет Федерации поступили предложенные Президентом России Владимиром Путиным кандидатуры на должности руководителей ряда федеральных министерств и ведомств. Для проведения консультаций предложены:... на должность Директора Федеральной службы войск национальной гвардии РФ – Золотов Виктор Васильевич", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240507/putin-1944257710.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Совет Федерации РФ, Политика, Россия, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Владимир Путин, Виктор Золотов, Назначение нового состава правительства России
Путин предложил переназначить Золотова главой Росгвардии
Путин предложил переназначить Золотова на должность директора Росгвардии