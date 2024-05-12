https://ria.ru/20240512/zolotov-1945459611.html

Путин предложил переназначить Золотова главой Росгвардии

Путин предложил переназначить Золотова главой Росгвардии - РИА Новости, 12.05.2024

Путин предложил переназначить Золотова главой Росгвардии

Президент России Владимир Путин предложил переназначить Виктора Золотова главой Росгвардии, сообщается в Telegram-канале Совета Федерации. РИА Новости, 12.05.2024

2024-05-12T21:24

2024-05-12T21:24

2024-05-12T22:01

совет федерации рф

политика

россия

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

владимир путин

виктор золотов

назначение нового состава правительства россии

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил переназначить Виктора Золотова главой Росгвардии, сообщается в Telegram-канале Совета Федерации."В Совет Федерации поступили предложенные Президентом России Владимиром Путиным кандидатуры на должности руководителей ряда федеральных министерств и ведомств. Для проведения консультаций предложены:... на должность Директора Федеральной службы войск национальной гвардии РФ – Золотов Виктор Васильевич", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240507/putin-1944257710.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

совет федерации рф, политика, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), владимир путин, виктор золотов, назначение нового состава правительства россии