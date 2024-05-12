https://ria.ru/20240512/zhena-1945456532.html

Супруга Вучича принимает в Белграде жену Зеленского

Супруга Вучича принимает в Белграде жену Зеленского - РИА Новости, 12.05.2024

Супруга Вучича принимает в Белграде жену Зеленского

Супруга президента Сербии Александра Вучича - Тамара в воскресенье принимает в Белграде жену Владимира Зеленского – Елену в присутствии глав сербского и... РИА Новости, 12.05.2024

2024-05-12T21:00

2024-05-12T21:00

2024-05-12T21:10

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БЕЛГРАД, 12 мая – РИА Новости. Супруга президента Сербии Александра Вучича - Тамара в воскресенье принимает в Белграде жену Владимира Зеленского – Елену в присутствии глав сербского и украинского МИД, передает агентство Танюг. Дамы осмотрели в центре Белграда городскую библиотеку с "украинской полкой", археологические находки римской эпохи в здании библиотеки и получили членские карты. Они также обошли Белградскую крепость и прилегающий Калемегданский парк с памятником "Благодарности Франции" за помощь Сербии в Первой мировой войне. Отмечается, что аудиогид по историческим местам сербской столицы с апреля доступен и на украинском языке. "В присутствии жен президентов Сербии и Украины в ректорате Университета в Белграде подписано соглашение о научном, образовательном и культурном сотрудничестве между белградским университетом и Киевским национальным университетом имени Тараса Шевченко", - передает агентство Танюг. Тамару Вучич и Елену Зеленскую сопровождали министр иностранных дел Сербии Марко Джурич и его украинский коллега Дмитрий Кулеба, а также посол Украины Владимир Толкач. У Кулебы в понедельник на 15.00 (16.00 мск) назначена встреча с экс-премьером, председателем Скупщины (парламента) Сербии Аной Брнабич. Спикер сербского парламента перед тем, в 11.00 (12.00 мск) встретится с послом России Александром Боцан-Харченко. Новый премьер Сербии Милош Вучевич заявил ранее, что российский и украинский народы являются братскими для Сербии, и напомнил, что официальный Белград решением совета национальной безопасности официально осудил СВО, но не поддержал и не поддержит антироссийские санкции Запада.

https://ria.ru/20240508/zelenskiy-1944806365.html

https://ria.ru/20240121/zelenskaya-1922566457.html

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в мире, сербия, белград (город), украина, дмитрий кулеба, александр вучич, владимир зеленский