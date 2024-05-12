https://ria.ru/20240512/zemletryasenie-1945415341.html

На Камчатке произошло землетрясение

На Камчатке произошло землетрясение - РИА Новости, 12.05.2024

На Камчатке произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,6 произошло на территории Усть-Камчатского района, сообщает региональный главк МЧС Камчатки. РИА Новости, 12.05.2024

2024-05-12T16:04

2024-05-12T16:04

2024-05-12T16:04

происшествия

усть-камчатский район

камчатка

камчатский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

российская академия наук

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 12 мая - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,6 произошло на территории Усть-Камчатского района, сообщает региональный главк МЧС Камчатки. "По данным Камчатского филиала геофизической службы РАН, поздно вечером 12 мая на территории Усть-Камчатского муниципального района зарегистрировано неощущаемое сейсмособытие. Магнитуда сейсмособытия составила 4,6. Эпицентр землетрясения находился на территории Усть-Камчатского муниципального района, в 30 километрах юго-восточнее посёлка Ключи", - говорится в сообщении. Землетрясение произошло на глубине 143 километров. По оперативным данным Камчатского филиала геофизической службы РАН, землетрясение зарегистрировано в 82 километрах от посёлка Усть-Камчатск. В населённых пунктах сейсмособытие не ощущалось. Звонки в ЕДДС муниципальных районов Камчатского края от граждан не поступали, уточнили в МЧС.

https://ria.ru/20240511/zemletryasenie-1945266849.html

усть-камчатский район

камчатка

камчатский край

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происшествия, усть-камчатский район, камчатка, камчатский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), российская академия наук