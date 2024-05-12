https://ria.ru/20240512/zelenskiy-1945377968.html

В США раскрыли, как Зеленский отреагировал на новости о Харькове

В США раскрыли, как Зеленский отреагировал на новости о Харькове - РИА Новости, 12.05.2024

В США раскрыли, как Зеленский отреагировал на новости о Харькове

Президент Украины Владимир Зеленский запаниковал, когда получил информацию о продвижении российских военных в Харьковской области, заявил подполковник армии США РИА Новости, 12.05.2024

2024-05-12T13:20

2024-05-12T13:20

2024-05-12T13:20

в мире

харьковская область

украина

сша

владимир зеленский

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1929926508_611:223:2419:1240_1920x0_80_0_0_2a079fa15facb919f5826a39ec3f7410.jpg

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский запаниковал, когда получил информацию о продвижении российских военных в Харьковской области, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис на YouTube-канале Daniel Davis / Deep Dive."Первой реакцией Зеленского была крайняя обеспокоенность", — отметил он.Дэвис подчеркнул, что ВСУ находятся в трудной ситуации из-за нехватки обученных солдат, и Зеленский знает об этом. Он также предположил, что Россия, вероятно, пытается создать буферную зону в Харьковской области для предотвращения украинских атак по территории страны.В субботу Минобороны сообщило, что подразделения российской группировки войск "Север" в результате наступательных действий освободили Борисовку, Огурцово, Плетеневку, Пыльную и Стрелечью в Харьковской области и взяли в плен 34 украинских военнослужащих. Кроме того, российские военные нанесли поражение украинским формированиям, заняли более выгодные рубежи, улучшили положение по переднему краю, отразили 30 атак и контратак. Потери противника составили более 1,6 тысячи солдат.

https://ria.ru/20240512/kharkov-1945345591.html

https://ria.ru/20240512/obosnovanie-1945362779.html

харьковская область

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, харьковская область, украина, сша, владимир зеленский, вооруженные силы украины