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В США раскрыли, как Зеленский отреагировал на новости о Харькове - РИА Новости, 12.05.2024
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13:20 12.05.2024
https://ria.ru/20240512/zelenskiy-1945377968.html
В США раскрыли, как Зеленский отреагировал на новости о Харькове
В США раскрыли, как Зеленский отреагировал на новости о Харькове - РИА Новости, 12.05.2024
В США раскрыли, как Зеленский отреагировал на новости о Харькове
Президент Украины Владимир Зеленский запаниковал, когда получил информацию о продвижении российских военных в Харьковской области, заявил подполковник армии США РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T13:20
2024-05-12T13:20
в мире
харьковская область
украина
сша
владимир зеленский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский запаниковал, когда получил информацию о продвижении российских военных в Харьковской области, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис на YouTube-канале Daniel Davis / Deep Dive."Первой реакцией Зеленского была крайняя обеспокоенность", — отметил он.Дэвис подчеркнул, что ВСУ находятся в трудной ситуации из-за нехватки обученных солдат, и Зеленский знает об этом. Он также предположил, что Россия, вероятно, пытается создать буферную зону в Харьковской области для предотвращения украинских атак по территории страны.В субботу Минобороны сообщило, что подразделения российской группировки войск "Север" в результате наступательных действий освободили Борисовку, Огурцово, Плетеневку, Пыльную и Стрелечью в Харьковской области и взяли в плен 34 украинских военнослужащих. Кроме того, российские военные нанесли поражение украинским формированиям, заняли более выгодные рубежи, улучшили положение по переднему краю, отразили 30 атак и контратак. Потери противника составили более 1,6 тысячи солдат.
https://ria.ru/20240512/kharkov-1945345591.html
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в мире, харьковская область, украина, сша, владимир зеленский, вооруженные силы украины
В мире, Харьковская область, Украина, США, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
В США раскрыли, как Зеленский отреагировал на новости о Харькове

Офицер Дэвис: Зеленский запаниковал, когда узнал о положении дел под Харьковом

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский запаниковал, когда получил информацию о продвижении российских военных в Харьковской области, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис на YouTube-канале Daniel Davis / Deep Dive.
"Первой реакцией Зеленского была крайняя обеспокоенность", — отметил он.
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Дэвис подчеркнул, что ВСУ находятся в трудной ситуации из-за нехватки обученных солдат, и Зеленский знает об этом. Он также предположил, что Россия, вероятно, пытается создать буферную зону в Харьковской области для предотвращения украинских атак по территории страны.
В субботу Минобороны сообщило, что подразделения российской группировки войск "Север" в результате наступательных действий освободили Борисовку, Огурцово, Плетеневку, Пыльную и Стрелечью в Харьковской области и взяли в плен 34 украинских военнослужащих. Кроме того, российские военные нанесли поражение украинским формированиям, заняли более выгодные рубежи, улучшили положение по переднему краю, отразили 30 атак и контратак. Потери противника составили более 1,6 тысячи солдат.
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В миреХарьковская областьУкраинаСШАВладимир ЗеленскийВооруженные силы Украины
 
 
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