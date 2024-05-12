https://ria.ru/20240512/zelenskiy-1945377968.html
В США раскрыли, как Зеленский отреагировал на новости о Харькове
В США раскрыли, как Зеленский отреагировал на новости о Харькове - РИА Новости, 12.05.2024
В США раскрыли, как Зеленский отреагировал на новости о Харькове
Президент Украины Владимир Зеленский запаниковал, когда получил информацию о продвижении российских военных в Харьковской области, заявил подполковник армии США РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T13:20
2024-05-12T13:20
2024-05-12T13:20
в мире
харьковская область
украина
сша
владимир зеленский
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1929926508_611:223:2419:1240_1920x0_80_0_0_2a079fa15facb919f5826a39ec3f7410.jpg
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский запаниковал, когда получил информацию о продвижении российских военных в Харьковской области, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис на YouTube-канале Daniel Davis / Deep Dive."Первой реакцией Зеленского была крайняя обеспокоенность", — отметил он.Дэвис подчеркнул, что ВСУ находятся в трудной ситуации из-за нехватки обученных солдат, и Зеленский знает об этом. Он также предположил, что Россия, вероятно, пытается создать буферную зону в Харьковской области для предотвращения украинских атак по территории страны.В субботу Минобороны сообщило, что подразделения российской группировки войск "Север" в результате наступательных действий освободили Борисовку, Огурцово, Плетеневку, Пыльную и Стрелечью в Харьковской области и взяли в плен 34 украинских военнослужащих. Кроме того, российские военные нанесли поражение украинским формированиям, заняли более выгодные рубежи, улучшили положение по переднему краю, отразили 30 атак и контратак. Потери противника составили более 1,6 тысячи солдат.
https://ria.ru/20240512/kharkov-1945345591.html
https://ria.ru/20240512/obosnovanie-1945362779.html
харьковская область
украина
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1929926508_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_af481cb7d40e3007f88d43a6b9036562.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, харьковская область, украина, сша, владимир зеленский, вооруженные силы украины
В мире, Харьковская область, Украина, США, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
В США раскрыли, как Зеленский отреагировал на новости о Харькове
Офицер Дэвис: Зеленский запаниковал, когда узнал о положении дел под Харьковом