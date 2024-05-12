Рейтинг@Mail.ru
В Белгороде установили связь с мужчиной, который находится под завалами - РИА Новости, 12.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:46 12.05.2024 (обновлено: 16:58 12.05.2024)
https://ria.ru/20240512/zaval-1945424791.html
В Белгороде установили связь с мужчиной, который находится под завалами
В Белгороде установили связь с мужчиной, который находится под завалами - РИА Новости, 12.05.2024
В Белгороде установили связь с мужчиной, который находится под завалами
Спасатели установили связь с мужчиной, который находится под завалами частично обрушившегося после атаки ВСУ дома в Белгороде, сообщил РИА Новости начальник... РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T16:46
2024-05-12T16:58
происшествия
белгород
россия
николай лебедев
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
обрушение части дома в белгороде после обстрела
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0c/1945416488_0:137:3109:1886_1920x0_80_0_0_66265178324a31587a6d2960ed869ecf.jpg
БЕЛГОРОД, 12 мая - РИА Новости. Спасатели установили связь с мужчиной, который находится под завалами частично обрушившегося после атаки ВСУ дома в Белгороде, сообщил РИА Новости начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Белгорода Николай Лебедев."Связь есть… С одним (мужчиной - ред.)", - сказал Лебедев РИА Новости, отметив, что мужчина находится под завалами.Белгород в воскресенье подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ, в результате прямого попадания снаряда в жилой дом обрушился весь подъезд. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.
https://ria.ru/20240512/ataka-1945425086.html
белгород
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0c/1945416488_378:0:3109:2048_1920x0_80_0_0_9e8e9641459ff5bea6648ebe54bace45.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, белгород, россия, николай лебедев, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), обрушение части дома в белгороде после обстрела
Происшествия, Белгород, Россия, Николай Лебедев, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ), Обрушение части дома в Белгороде после обстрела
В Белгороде установили связь с мужчиной, который находится под завалами

В Белгороде установили связь с мужчиной, который находится под завалами дома

© РИА Новости / Павел Колядин | Перейти в медиабанкРазбор завалов на месте обрушения подъезда в жилом доме в Белгороде в результате обстрела ВСУ
Разбор завалов на месте обрушения подъезда в жилом доме в Белгороде в результате обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
© РИА Новости / Павел Колядин
Перейти в медиабанк
Разбор завалов на месте обрушения подъезда в жилом доме в Белгороде в результате обстрела ВСУ
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 12 мая - РИА Новости. Спасатели установили связь с мужчиной, который находится под завалами частично обрушившегося после атаки ВСУ дома в Белгороде, сообщил РИА Новости начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Белгорода Николай Лебедев.
«
"Связь есть… С одним (мужчиной - ред.)", - сказал Лебедев РИА Новости, отметив, что мужчина находится под завалами.
Белгород в воскресенье подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ, в результате прямого попадания снаряда в жилой дом обрушился весь подъезд. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.
В Белгороде в результате обстрела ВСУ обрушился подъезд многоквартирного жилого дома - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
Россия призвала ОБСЕ осудить атаку Киева на мирные кварталы в Белгороде
Вчера, 16:49
 
ПроисшествияБелгородРоссияНиколай ЛебедевВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)Обрушение части дома в Белгороде после обстрела
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала