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В Белгороде установили связь с мужчиной, который находится под завалами
В Белгороде установили связь с мужчиной, который находится под завалами - РИА Новости, 12.05.2024
В Белгороде установили связь с мужчиной, который находится под завалами
Спасатели установили связь с мужчиной, который находится под завалами частично обрушившегося после атаки ВСУ дома в Белгороде, сообщил РИА Новости начальник... РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T16:46
2024-05-12T16:46
2024-05-12T16:58
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николай лебедев
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
обрушение части дома в белгороде после обстрела
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БЕЛГОРОД, 12 мая - РИА Новости. Спасатели установили связь с мужчиной, который находится под завалами частично обрушившегося после атаки ВСУ дома в Белгороде, сообщил РИА Новости начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Белгорода Николай Лебедев."Связь есть… С одним (мужчиной - ред.)", - сказал Лебедев РИА Новости, отметив, что мужчина находится под завалами.Белгород в воскресенье подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ, в результате прямого попадания снаряда в жилой дом обрушился весь подъезд. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.
https://ria.ru/20240512/ataka-1945425086.html
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происшествия, белгород, россия, николай лебедев, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), обрушение части дома в белгороде после обстрела
Происшествия, Белгород, Россия, Николай Лебедев, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ), Обрушение части дома в Белгороде после обстрела
В Белгороде установили связь с мужчиной, который находится под завалами
В Белгороде установили связь с мужчиной, который находится под завалами дома