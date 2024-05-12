https://ria.ru/20240512/zaval-1945424791.html

В Белгороде установили связь с мужчиной, который находится под завалами

В Белгороде установили связь с мужчиной, который находится под завалами - РИА Новости, 12.05.2024

В Белгороде установили связь с мужчиной, который находится под завалами

Спасатели установили связь с мужчиной, который находится под завалами частично обрушившегося после атаки ВСУ дома в Белгороде, сообщил РИА Новости начальник... РИА Новости, 12.05.2024

2024-05-12T16:46

2024-05-12T16:46

2024-05-12T16:58

происшествия

белгород

россия

николай лебедев

вооруженные силы украины

следственный комитет россии (ск рф)

обрушение части дома в белгороде после обстрела

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БЕЛГОРОД, 12 мая - РИА Новости. Спасатели установили связь с мужчиной, который находится под завалами частично обрушившегося после атаки ВСУ дома в Белгороде, сообщил РИА Новости начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Белгорода Николай Лебедев."Связь есть… С одним (мужчиной - ред.)", - сказал Лебедев РИА Новости, отметив, что мужчина находится под завалами.Белгород в воскресенье подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ, в результате прямого попадания снаряда в жилой дом обрушился весь подъезд. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.

https://ria.ru/20240512/ataka-1945425086.html

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происшествия, белгород, россия, николай лебедев, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), обрушение части дома в белгороде после обстрела