https://ria.ru/20240512/vzryv-1945468705.html

Украинские власти сообщили о взрыве в Харькове

Украинские власти сообщили о взрыве в Харькове - РИА Новости, 12.05.2024

Украинские власти сообщили о взрыве в Харькове

Взрыв прогремел в Харькове на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщил в воскресенье мэр города Игорь Терехов в Telegram-канале. РИА Новости, 12.05.2024

2024-05-12T22:58

2024-05-12T22:58

2024-05-12T22:58

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МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Взрыв прогремел в Харькове на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщил в воскресенье мэр города Игорь Терехов в Telegram-канале.Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской области звучит воздушная тревога. Звук сирены также раздаётся в Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях. "В Харькове был слышен взрыв", - написал Терехов, не приведя никаких подробностей. Позднее украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале сообщил о ещё одном взрыве в Харькове. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240512/zelenskiy-1945468011.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, харьков, россия, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины