https://ria.ru/20240512/vyplaty-1945345733.html
В Оренбуржье рассказали о выплатах жителям, пострадавшим от паводка
В Оренбуржье рассказали о выплатах жителям, пострадавшим от паводка - РИА Новости, 12.05.2024
В Оренбуржье рассказали о выплатах жителям, пострадавшим от паводка
Жителям Оренбургской области, пострадавшим от паводка, выплачено более 5,5 миллиарда рублей, сообщает правительство области в своем Telegram-канале. РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T09:48
2024-05-12T09:48
2024-05-12T10:12
наводнения в россии — 2024
оренбургская область
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0c/1939588760_0:141:3156:1916_1920x0_80_0_0_e58a35f869434e2a2bdfb34572db1cc1.jpg
УФА, 12 мая - РИА Новости. Жителям Оренбургской области, пострадавшим от паводка, выплачено более 5,5 миллиарда рублей, сообщает правительство области в своем Telegram-канале."На 12 мая оренбуржцам выплачено 5 миллиардов 527,73 миллиона рублей – это единовременная материальная помощь пострадавшим в результате ЧС в размере 10 тысяч или 20 тысяч рублей и финансовая помощь в связи с частичной или полной утратой имущества первой необходимости в результате паводка в размере 50 тысяч или 100 тысяч рублей",- говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240416/orsk-1940228642.html
оренбургская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0c/1939588760_88:0:2819:2048_1920x0_80_0_0_07fafefb19d0700f8dbb680197147f3b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
наводнения в россии — 2024, оренбургская область, происшествия
Наводнения в России — 2024, Оренбургская область, Происшествия
В Оренбуржье рассказали о выплатах жителям, пострадавшим от паводка
Жителям Оренбуржья, пострадавшим от паводка, выплатили уже 5,5 миллиарда рублей