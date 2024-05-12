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В Оренбуржье рассказали о выплатах жителям, пострадавшим от паводка

В Оренбуржье рассказали о выплатах жителям, пострадавшим от паводка - РИА Новости, 12.05.2024

В Оренбуржье рассказали о выплатах жителям, пострадавшим от паводка

Жителям Оренбургской области, пострадавшим от паводка, выплачено более 5,5 миллиарда рублей, сообщает правительство области в своем Telegram-канале. РИА Новости, 12.05.2024

2024-05-12T09:48

2024-05-12T09:48

2024-05-12T10:12

наводнения в россии — 2024

оренбургская область

происшествия

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УФА, 12 мая - РИА Новости. Жителям Оренбургской области, пострадавшим от паводка, выплачено более 5,5 миллиарда рублей, сообщает правительство области в своем Telegram-канале."На 12 мая оренбуржцам выплачено 5 миллиардов 527,73 миллиона рублей – это единовременная материальная помощь пострадавшим в результате ЧС в размере 10 тысяч или 20 тысяч рублей и финансовая помощь в связи с частичной или полной утратой имущества первой необходимости в результате паводка в размере 50 тысяч или 100 тысяч рублей",- говорится в сообщении.

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оренбургская область

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

наводнения в россии — 2024, оренбургская область, происшествия