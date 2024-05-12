Рейтинг@Mail.ru
В Оренбуржье рассказали о выплатах жителям, пострадавшим от паводка - РИА Новости, 12.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:48 12.05.2024 (обновлено: 10:12 12.05.2024)
https://ria.ru/20240512/vyplaty-1945345733.html
В Оренбуржье рассказали о выплатах жителям, пострадавшим от паводка
В Оренбуржье рассказали о выплатах жителям, пострадавшим от паводка - РИА Новости, 12.05.2024
В Оренбуржье рассказали о выплатах жителям, пострадавшим от паводка
Жителям Оренбургской области, пострадавшим от паводка, выплачено более 5,5 миллиарда рублей, сообщает правительство области в своем Telegram-канале. РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T09:48
2024-05-12T10:12
наводнения в россии — 2024
оренбургская область
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0c/1939588760_0:141:3156:1916_1920x0_80_0_0_e58a35f869434e2a2bdfb34572db1cc1.jpg
УФА, 12 мая - РИА Новости. Жителям Оренбургской области, пострадавшим от паводка, выплачено более 5,5 миллиарда рублей, сообщает правительство области в своем Telegram-канале."На 12 мая оренбуржцам выплачено 5 миллиардов 527,73 миллиона рублей – это единовременная материальная помощь пострадавшим в результате ЧС в размере 10 тысяч или 20 тысяч рублей и финансовая помощь в связи с частичной или полной утратой имущества первой необходимости в результате паводка в размере 50 тысяч или 100 тысяч рублей",- говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240416/orsk-1940228642.html
оренбургская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0c/1939588760_88:0:2819:2048_1920x0_80_0_0_07fafefb19d0700f8dbb680197147f3b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
наводнения в россии — 2024, оренбургская область, происшествия
Наводнения в России — 2024, Оренбургская область, Происшествия
В Оренбуржье рассказали о выплатах жителям, пострадавшим от паводка

Жителям Оренбуржья, пострадавшим от паводка, выплатили уже 5,5 миллиарда рублей

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкМестные жители в лодке на затопленной улице в Оренбурге
Местные жители в лодке на затопленной улице в Оренбурге - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Местные жители в лодке на затопленной улице в Оренбурге
Читать ria.ru в
УФА, 12 мая - РИА Новости. Жителям Оренбургской области, пострадавшим от паводка, выплачено более 5,5 миллиарда рублей, сообщает правительство области в своем Telegram-канале.
"На 12 мая оренбуржцам выплачено 5 миллиардов 527,73 миллиона рублей – это единовременная материальная помощь пострадавшим в результате ЧС в размере 10 тысяч или 20 тысяч рублей и финансовая помощь в связи с частичной или полной утратой имущества первой необходимости в результате паводка в размере 50 тысяч или 100 тысяч рублей",- говорится в сообщении.
Люди в очереди за водой - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
"Это лишь начало". Что рассказывают пострадавшие от наводнения
16 апреля, 08:00
 
Наводнения в России — 2024Оренбургская областьПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала