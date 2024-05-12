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Процедура выборов президента Литвы

Процедура выборов президента Литвы - РИА Новости, 12.05.2024

Процедура выборов президента Литвы

В соответствии с Конституцией Литвы (1992), президент является главой государства. Он избирается гражданами Литовской Республики сроком на пять лет на основании РИА Новости, 12.05.2024

2024-05-12T01:05

2024-05-12T01:05

2024-05-12T01:05

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В соответствии с Конституцией Литвы (1992), президент является главой государства. Он избирается гражданами Литовской Республики сроком на пять лет на основании всеобщего, равного и прямого избирательного права, путем тайного голосования. Одно и то же лицо может быть избрано президентом Литвы не более двух раз подряд. Очередные выборы президента объявляются Сеймом не позднее, чем за шесть месяцев до окончания срока полномочий действующего президента Литвы. В постановлении Сейма должен быть указан день выборов президента республики.Выборы президента республики проводятся в последнее воскресенье за два месяца до истечения срока полномочий действующего президента.При проведении выборов президента Литвы применяется мажоритарная избирательная система абсолютного большинства, сопряженная с явкой избирателей. Выборы президента Республики проводятся в одном одномандатном избирательном округе, совпадающем с территорией Литовской Республики.Организацию и проведение выборов президента осуществляют Главная избирательная комиссия, избирательные комиссии самоуправлений и участковые избирательные комиссии.Избирательным правом обладают граждане Литвы, достигшие на день выборов возраста 18 лет. В выборах не участвуют граждане, признанные судом недееспособными.Президентом Республики может быть избран гражданин Литвы по происхождению, проживающий не менее трех последних лет в Литве. Кандидат в президенты должен быть не моложе 40 лет и должен иметь право быть избранным в Сейм.Президентом не может избираться лицо, которое проходит военную службу или альтернативную службу национальной обороны, должностное лицо уставного учреждения, лицо, которое согласно законам или постановлениям не может участвовать в деятельности политических организаций, лицо, которое занимает должность судьи. Лицо, которое отстранено от занимаемой должности или лишено мандата члена Сейма решением Сейма в порядке процесса импичмента, вправе быть избранным президентом Республики по истечении не менее 10 лет со дня принятия соответствующего решения.Избирательная политическая кампания начинается с объявления даты выборов и заканчивается через 100 дней после даты вступления в силу решения Главной избирательной комиссии, устанавливающего окончательные результаты выборов или признающего выборы недействительными. Любая предвыборная агитация запрещается за семь часов до начала голосования в день выборов и в день самих выборов.Кандидаты на должность президента Литвы могут быть выдвинуты зарегистрированными политическими партиями или в порядке самовыдвижения.Кандидаты обязаны предъявить Главной избирательной комиссии среди прочих декларационных документов документ, удостоверяющий гражданство, и документ об уплате залога в пятикратном размере последней объявленной среднемесячной заработной платы страны. Избирательный залог возвращается, если кандидат на выборах президента получил более 7% голосов избирателей.Кроме того, кандидат на должность президента обязан в письменной форме сообщить Главной избирательной комиссии о наличии гражданства другого государства, сознательном сотрудничестве со спецслужбами бывшего СССР и наличии судимости. Также кандидат должен предоставить информацию о том, был ли он ранее отстранен от должности президента Республики или лишен мандата члена Сейма, муниципального совета, мэра или члена Европейского парламента за нарушение присяги, грубое нарушение Конституции или совершение преступления или за грубое нарушение Избирательного кодекса.Главная избирательная комиссия в течение трех календарных дней с момента поступления декларационных документов выдает кандидату бланки для сбора подписей избирателей либо принимает мотивированное решение об отказе в их выдаче.Кандидатом в президенты регистрируется гражданин Литвы, собравший не менее 20 тысяч подписей избирателей.Не позднее чем за 30 дней до дня выборов Главная избирательная комиссия публикует на своем интернет-сайте список лиц, зарегистрированных в качестве кандидатов в президенты.Голосование проводится в день выборов с 7.00 до 20.00 в указанном избирательной комиссией помещении. Избиратель голосует на том избирательном участке, в список избирателей которого он включен.Избиратель предъявляет удостоверение личности, паспорт, водительское удостоверение или иной документ, удостоверяющий личность. Член избирательной комиссии проверяет, внесен ли избирателей в списки избирателей данного участка, и в электронном списке избирателей указывает, что избиратель прибыл для голосования. Далее он вручает избирателю талон о прибытии, заверенный печатью избирательного участка, в котором указывается, какой по счету избиратель прибыл для голосования, и указывает члена комиссии, к которому следует обратиться за избирательным бюллетенем. Член избирательной комиссии, которому поручена выдача избирательных бюллетеней, находит в списке фамилию избирателя и берет у этого лица приходной талон. После подписания избирателем и членом избирательной комиссии списка избирателей избирателю выдается бюллетень. После получения избирательного бюллетеня избиратель направляется в кабину для голосования, где лично заполняет избирательный бюллетень. Заполненный избирательный бюллетень избиратель опускает в ящик для голосования.Избирателю, не имеющему возможности голосовать самостоятельно по причине инвалидности, должна быть предоставлена возможность свободного выбора с помощью другого лица, которому он доверяет, либо воспользоваться возможностью проголосовать в помещениях для голосования, приспособленных для потребности инвалидов.Голосовать досрочно могут избиратели, которые в день выборов не могут прибыть для голосования на избирательный участок. Голосование до дня выборов организуется в муниципальном здании и/или ином помещении, пригодном для голосования и согласованном с администрацией муниципального образования; на специальных избирательных участках; дома.Голосование в муниципальном здании проводится в последний вторник, среду и четверг перед днем выборов с 7.00 до 20.00.Голосование на специальных избирательных участках проводится в последние среду, четверг и пятницу перед днем выборов в время, установленное руководителями учреждений, где организованы эти участки.Голосование на дому проводится в последнюю пятницу и субботу перед днем выборов с 8.00 до 20.00.Голосовать на дому могут следующие избиратели: лица с ограниченными возможностями здоровья, временно нетрудоспособные по причине болезни, избиратели, достигшие 70-летнего возраста и старше, если они не могут явиться в помещение для голосования в день выборов по состоянию здоровья и если они подали заявление избирателя о голосовании на дому.Окончательные результаты выборов президента объявляются Главной избирательной комиссией не позднее чем в течение семи дней со дня голосования или дня повторного голосования.Избранным считается кандидат, который в ходе первого тура голосования, в котором приняли участие не менее половины всех избирателей, набрал голоса более половины всех избирателей, принявших участие в выборах. Если в выборах приняли участие менее половины всех избирателей, избранным считается кандидат, набравший наибольшее число голосов, но не менее 1/3 голосов всех избирателей.Если в ходе первого тура голосования ни один из кандидатов не набрал необходимого количества голосов, то через две недели проводится второй тур голосования по двум кандидатам, набравшим наибольшее количество голосов. Избранным считается кандидат, набравший большее количество голосов.Если оба кандидата получили одинаковое количество голосов, президентом республики становится кандидат, получивший больше голосов при первом голосовании.Если в первом туре приняли участие не более двух кандидатов и ни один из них не набрал необходимое количество голосов, проводятся повторные выборы. Дата повторных выборов объявляется Главной избирательной комиссией не позднее 15 дней со дня возникновения оснований для проведения этих выборов. Повторные выборы должны быть проведены не позднее трех месяцев со дня их объявления.Избранный президент приступает к исполнению своих обязанностей на следующий день после истечения срока полномочий действующего президента и после принесения присяги.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, литва, ссср, политика, выборы