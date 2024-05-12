https://ria.ru/20240512/vyatka-1945414550.html

Грузовой рейс отправили по Вятке впервые за 30 лет

Грузовой рейс отправили по Вятке впервые за 30 лет - РИА Новости, 12.05.2024

Грузовой рейс отправили по Вятке впервые за 30 лет

Грузовой рейс впервые за 30 лет стартовал по реке Вятке в Кировской области, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 12.05.2024

2024-05-12T15:58

2024-05-12T15:58

2024-05-12T16:05

кировская область

кировская область

киров

советск

александр соколов

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 мая - РИА Новости. Грузовой рейс впервые за 30 лет стартовал по реке Вятке в Кировской области, сообщает пресс-служба правительства региона. Регулярное судоходство возобновлено в преддверии 650-летия города Кирова. "Из города Советска отправился теплоход с баржей, которая доставит в Киров щебень для ремонта региональных дорог и строительства жилья. Судам предстоит преодолеть по реке почти 270 километров", - говорится в сообщении. Как подчеркнул губернатор Кировской области Александр Соколов, возобновление судоходства для вятского края имеет стратегическое значение: это и увеличение грузоперевозок по реке – как более экономичного и экологичного вида транспортировки материалов, и перспективы развития туристического потенциала. "Поэтому мы поставили перед собой задачу в ближайшие годы постепенно увеличить судоходность реки", — отметил глава региона. Работа по возобновлению судоходства в Кировской области начата по поручению главы региона два года назад. Впервые за десятилетия на реке стали проводиться дноуглубительные и дноочистительные мероприятия. Планируется, что грузовые рейсы будут курсировать в течение всего судоходного сезона. Сейчас в Кирове готовятся к встрече первого грузового рейса.

https://ria.ru/20240327/most-1936158542.html

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кировская область

киров

советск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

кировская область, киров, советск, александр соколов