Грузовой рейс отправили по Вятке впервые за 30 лет
Река Вятка. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 мая - РИА Новости. Грузовой рейс впервые за 30 лет стартовал по реке Вятке в Кировской области, сообщает пресс-служба правительства региона.
Регулярное судоходство возобновлено в преддверии 650-летия города Кирова.
Кировская область построит мост через реку Чепцу
27 марта, 14:05
«
"Из города Советска отправился теплоход с баржей, которая доставит в Киров щебень для ремонта региональных дорог и строительства жилья. Судам предстоит преодолеть по реке почти 270 километров", - говорится в сообщении.
Как подчеркнул губернатор Кировской области Александр Соколов, возобновление судоходства для вятского края имеет стратегическое значение: это и увеличение грузоперевозок по реке – как более экономичного и экологичного вида транспортировки материалов, и перспективы развития туристического потенциала. "Поэтому мы поставили перед собой задачу в ближайшие годы постепенно увеличить судоходность реки", — отметил глава региона.
Работа по возобновлению судоходства в Кировской области начата по поручению главы региона два года назад. Впервые за десятилетия на реке стали проводиться дноуглубительные и дноочистительные мероприятия. Планируется, что грузовые рейсы будут курсировать в течение всего судоходного сезона.
Сейчас в Кирове готовятся к встрече первого грузового рейса.