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Грузовой рейс отправили по Вятке впервые за 30 лет - РИА Новости, 12.05.2024
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Кировская область
Кировская область
 
15:58 12.05.2024 (обновлено: 16:05 12.05.2024)
https://ria.ru/20240512/vyatka-1945414550.html
Грузовой рейс отправили по Вятке впервые за 30 лет
Грузовой рейс отправили по Вятке впервые за 30 лет - РИА Новости, 12.05.2024
Грузовой рейс отправили по Вятке впервые за 30 лет
Грузовой рейс впервые за 30 лет стартовал по реке Вятке в Кировской области, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T15:58
2024-05-12T16:05
кировская область
кировская область
киров
советск
александр соколов
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 мая - РИА Новости. Грузовой рейс впервые за 30 лет стартовал по реке Вятке в Кировской области, сообщает пресс-служба правительства региона. Регулярное судоходство возобновлено в преддверии 650-летия города Кирова. "Из города Советска отправился теплоход с баржей, которая доставит в Киров щебень для ремонта региональных дорог и строительства жилья. Судам предстоит преодолеть по реке почти 270 километров", - говорится в сообщении. Как подчеркнул губернатор Кировской области Александр Соколов, возобновление судоходства для вятского края имеет стратегическое значение: это и увеличение грузоперевозок по реке – как более экономичного и экологичного вида транспортировки материалов, и перспективы развития туристического потенциала. "Поэтому мы поставили перед собой задачу в ближайшие годы постепенно увеличить судоходность реки", — отметил глава региона. Работа по возобновлению судоходства в Кировской области начата по поручению главы региона два года назад. Впервые за десятилетия на реке стали проводиться дноуглубительные и дноочистительные мероприятия. Планируется, что грузовые рейсы будут курсировать в течение всего судоходного сезона. Сейчас в Кирове готовятся к встрече первого грузового рейса.
https://ria.ru/20240327/most-1936158542.html
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кировская область
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кировская область, киров, советск, александр соколов
Кировская область, Кировская область, Киров, Советск, Александр Соколов

Грузовой рейс отправили по Вятке впервые за 30 лет

© РИА Новости / Станислав Шаклеин | Перейти в медиабанкРека Вятка
Река Вятка - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
© РИА Новости / Станислав Шаклеин
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Река Вятка. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 мая - РИА Новости. Грузовой рейс впервые за 30 лет стартовал по реке Вятке в Кировской области, сообщает пресс-служба правительства региона.
Регулярное судоходство возобновлено в преддверии 650-летия города Кирова.
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"Из города Советска отправился теплоход с баржей, которая доставит в Киров щебень для ремонта региональных дорог и строительства жилья. Судам предстоит преодолеть по реке почти 270 километров", - говорится в сообщении.
Как подчеркнул губернатор Кировской области Александр Соколов, возобновление судоходства для вятского края имеет стратегическое значение: это и увеличение грузоперевозок по реке – как более экономичного и экологичного вида транспортировки материалов, и перспективы развития туристического потенциала. "Поэтому мы поставили перед собой задачу в ближайшие годы постепенно увеличить судоходность реки", — отметил глава региона.
Работа по возобновлению судоходства в Кировской области начата по поручению главы региона два года назад. Впервые за десятилетия на реке стали проводиться дноуглубительные и дноочистительные мероприятия. Планируется, что грузовые рейсы будут курсировать в течение всего судоходного сезона.
Сейчас в Кирове готовятся к встрече первого грузового рейса.
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