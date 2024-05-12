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В России пересмотрят структуру приема в вузы - РИА Новости, 12.05.2024
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12:29 12.05.2024 (обновлено: 13:54 12.05.2024)
https://ria.ru/20240512/vuzy-1945368208.html
В России пересмотрят структуру приема в вузы
В России пересмотрят структуру приема в вузы - РИА Новости, 12.05.2024
В России пересмотрят структуру приема в вузы
В России пересмотрят структуру приема в вузы по контрольным цифрам, заявил кандидат на пост вице-премьера Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T12:29
2024-05-12T13:54
россия
общество
дмитрий чернышенко
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. В России пересмотрят структуру приема в вузы по контрольным цифрам, заявил кандидат на пост вице-премьера Дмитрий Чернышенко."Мы будем пересматривать структуру приема, наращивая объем контрольных цифр по таким специальностям и таким направлениям, которые требуются для реализации национальных проектов", - сказал он на заседании комитета по науке в ГД.Он добавил, что это касается и направлений по обеспечению технологического лидерства.Чернышенко также затронул тему обучения иностранных студентов в РФ, отметив, что рост численности иностранных студентов - показатель престижности образования РФ.
https://ria.ru/20240511/chernyshenko-1945304621.html
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россия, общество, дмитрий чернышенко
Россия, Общество, Дмитрий Чернышенко
В России пересмотрят структуру приема в вузы

Чернышенко: в России пересмотрят структуру приема в вузы по контрольным цифрам

© РИА Новости / Владимир ПесняСтуденты на лекции
Студенты на лекции - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
© РИА Новости / Владимир Песня
Студенты на лекции. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. В России пересмотрят структуру приема в вузы по контрольным цифрам, заявил кандидат на пост вице-премьера Дмитрий Чернышенко.
"Мы будем пересматривать структуру приема, наращивая объем контрольных цифр по таким специальностям и таким направлениям, которые требуются для реализации национальных проектов", - сказал он на заседании комитета по науке в ГД.
Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
Ректор ВШЭ считает оправданной концентрацию образования в руках Чернышенко
11 мая, 22:02
Он добавил, что это касается и направлений по обеспечению технологического лидерства.
Чернышенко также затронул тему обучения иностранных студентов в РФ, отметив, что рост численности иностранных студентов - показатель престижности образования РФ.
Вход в здание министерства образования и науки РФ - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
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