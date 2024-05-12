https://ria.ru/20240512/vuzy-1945368208.html

В России пересмотрят структуру приема в вузы

В России пересмотрят структуру приема в вузы - РИА Новости, 12.05.2024

В России пересмотрят структуру приема в вузы

В России пересмотрят структуру приема в вузы по контрольным цифрам, заявил кандидат на пост вице-премьера Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 12.05.2024

2024-05-12T12:29

2024-05-12T12:29

2024-05-12T13:54

россия

общество

дмитрий чернышенко

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. В России пересмотрят структуру приема в вузы по контрольным цифрам, заявил кандидат на пост вице-премьера Дмитрий Чернышенко."Мы будем пересматривать структуру приема, наращивая объем контрольных цифр по таким специальностям и таким направлениям, которые требуются для реализации национальных проектов", - сказал он на заседании комитета по науке в ГД.Он добавил, что это касается и направлений по обеспечению технологического лидерства.Чернышенко также затронул тему обучения иностранных студентов в РФ, отметив, что рост численности иностранных студентов - показатель престижности образования РФ.

https://ria.ru/20240511/chernyshenko-1945304621.html

https://ria.ru/20240427/migranty-1942708026.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

россия, общество, дмитрий чернышенко