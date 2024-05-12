https://ria.ru/20240512/vuzy-1945368208.html
В России пересмотрят структуру приема в вузы
В России пересмотрят структуру приема в вузы - РИА Новости, 12.05.2024
В России пересмотрят структуру приема в вузы
В России пересмотрят структуру приема в вузы по контрольным цифрам, заявил кандидат на пост вице-премьера Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T12:29
2024-05-12T12:29
2024-05-12T13:54
россия
общество
дмитрий чернышенко
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. В России пересмотрят структуру приема в вузы по контрольным цифрам, заявил кандидат на пост вице-премьера Дмитрий Чернышенко."Мы будем пересматривать структуру приема, наращивая объем контрольных цифр по таким специальностям и таким направлениям, которые требуются для реализации национальных проектов", - сказал он на заседании комитета по науке в ГД.Он добавил, что это касается и направлений по обеспечению технологического лидерства.Чернышенко также затронул тему обучения иностранных студентов в РФ, отметив, что рост численности иностранных студентов - показатель престижности образования РФ.
https://ria.ru/20240511/chernyshenko-1945304621.html
https://ria.ru/20240427/migranty-1942708026.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, дмитрий чернышенко
Россия, Общество, Дмитрий Чернышенко
В России пересмотрят структуру приема в вузы
Чернышенко: в России пересмотрят структуру приема в вузы по контрольным цифрам