https://ria.ru/20240512/vsu-1945469651.html

"Стянут войска". Во Франции объяснили, к чему приведет удар под Харьковом

"Стянут войска". Во Франции объяснили, к чему приведет удар под Харьковом - РИА Новости, 12.05.2024

"Стянут войска". Во Франции объяснили, к чему приведет удар под Харьковом

Наступление российских сил в Харьковской области вынудит ВСУ стянуть туда резервы с других направлений, что ослабит украинскую оборону, заявил французский... РИА Новости, 12.05.2024

2024-05-12T23:01

2024-05-12T23:01

2024-05-12T23:01

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МОСКВА, 12 май — РИА Новости. Наступление российских сил в Харьковской области вынудит ВСУ стянуть туда резервы с других направлений, что ослабит украинскую оборону, заявил французский генерал Франсуа Шованси в эфире LCI."Украинцы будут вынуждены (из-за операции российской армии под Харьковом. — Прим. ред.) снимать подразделения с других мест, чтобы переместить их туда (в Харьковскую область). Следовательно, это ослабит другие участки фронта", — заявил эксперт.По оценке офицера, боевые действия на северо-востоке также заставят ВСУ перераспределять боеприпасы и расходовать их интенсивнее вне Донбасса.Российские военнослужащие группировки войск "Север" за сутки продвинулись в глубину обороны противника и освободили Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области, сообщили в воскресенье в Минобороны. Накануне в этой же области были освобождены Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья.

https://ria.ru/20240512/zelenskiy-1945422796.html

https://ria.ru/20240512/vsu-1945432395.html

харьковская область

харьков

франция

россия

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в мире, харьковская область, харьков, франция, вооруженные силы украины, россия