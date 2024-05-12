Рейтинг@Mail.ru
"Стянут войска". Во Франции объяснили, к чему приведет удар под Харьковом - РИА Новости, 12.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:01 12.05.2024
https://ria.ru/20240512/vsu-1945469651.html
"Стянут войска". Во Франции объяснили, к чему приведет удар под Харьковом
"Стянут войска". Во Франции объяснили, к чему приведет удар под Харьковом - РИА Новости, 12.05.2024
"Стянут войска". Во Франции объяснили, к чему приведет удар под Харьковом
Наступление российских сил в Харьковской области вынудит ВСУ стянуть туда резервы с других направлений, что ослабит украинскую оборону, заявил французский... РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T23:01
2024-05-12T23:01
в мире
харьковская область
харьков
франция
вооруженные силы украины
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1c/1936435914_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a32bab0d66bf3ba4ef6685981e0e0b76.jpg
МОСКВА, 12 май — РИА Новости. Наступление российских сил в Харьковской области вынудит ВСУ стянуть туда резервы с других направлений, что ослабит украинскую оборону, заявил французский генерал Франсуа Шованси в эфире LCI."Украинцы будут вынуждены (из-за операции российской армии под Харьковом. — Прим. ред.) снимать подразделения с других мест, чтобы переместить их туда (в Харьковскую область). Следовательно, это ослабит другие участки фронта", — заявил эксперт.По оценке офицера, боевые действия на северо-востоке также заставят ВСУ перераспределять боеприпасы и расходовать их интенсивнее вне Донбасса.Российские военнослужащие группировки войск "Север" за сутки продвинулись в глубину обороны противника и освободили Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области, сообщили в воскресенье в Минобороны. Накануне в этой же области были освобождены Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья.
https://ria.ru/20240512/zelenskiy-1945422796.html
https://ria.ru/20240512/vsu-1945432395.html
харьковская область
харьков
франция
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1c/1936435914_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_de6e388ec1b21325f8e5c3e4b246be4c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, харьковская область, харьков, франция, вооруженные силы украины, россия
В мире, Харьковская область, Харьков, Франция, Вооруженные силы Украины, Россия
"Стянут войска". Во Франции объяснили, к чему приведет удар под Харьковом

Генерал Шованси: ВСУ ослабят другие участки фронта из-за удара РФ под Харьковом

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 май — РИА Новости. Наступление российских сил в Харьковской области вынудит ВСУ стянуть туда резервы с других направлений, что ослабит украинскую оборону, заявил французский генерал Франсуа Шованси в эфире LCI.
"Украинцы будут вынуждены (из-за операции российской армии под Харьковом. — Прим. ред.) снимать подразделения с других мест, чтобы переместить их туда (в Харьковскую область). Следовательно, это ослабит другие участки фронта", — заявил эксперт.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
На Западе раскрыли, что случилось с Зеленским из-за событий под Харьковом
Вчера, 16:29
По оценке офицера, боевые действия на северо-востоке также заставят ВСУ перераспределять боеприпасы и расходовать их интенсивнее вне Донбасса.
Российские военнослужащие группировки войск "Север" за сутки продвинулись в глубину обороны противника и освободили Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области, сообщили в воскресенье в Минобороны. Накануне в этой же области были освобождены Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья.
Сергей Кривонос - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
"Русские прямо над нами". Генерал ВСУ рассказал, что случилось в зоне СВО
Вчера, 17:38
 
В миреХарьковская областьХарьковФранцияВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала