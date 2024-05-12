https://ria.ru/20240512/vsu-1945452626.html

ВСУ думали, что охотятся. На Западе раскрыли, что ВКС подорвали на Украине

ВСУ думали, что охотятся. На Западе раскрыли, что ВКС подорвали на Украине - РИА Новости, 12.05.2024

ВСУ думали, что охотятся. На Западе раскрыли, что ВКС подорвали на Украине

Украинская армия потеряла две зенитные системы Patriot, поскольку пыталась перехватить ими недорогие управляемые авиабомбы, заявил британский эксперт Джастин... РИА Новости, 12.05.2024

2024-05-12T20:18

2024-05-12T20:18

2024-05-12T20:18

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МОСКВА, 12 май — РИА Новости. Украинская армия потеряла две зенитные системы Patriot, поскольку пыталась перехватить ими недорогие управляемые авиабомбы, заявил британский эксперт Джастин Бронк в интервью Daily Mail."К сожалению, от управляемых авиабомб очень сложно обороняться, потому что россияне могут запускать их издалека. <…> Украинцы стянули близко к фронту системы Patriot и радары, чтобы в нужный момент быстро их задействовать. <…> Они потеряли две пусковые установки Patriot, беспилотник нашел их и навел на них баллистические ракеты", — рассказал эксперт.Бронк отметил, что американское ПВО — это чрезвычайно редкое и нужное оружие, поэтому рискованно его использовать для охоты за таким дешевым и массовым средством поражения, как корректируемые снаряды.ВКС России активно применяют авиабомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), в зоне СВО. Боевые самолеты получили возможность наносить удары по укрепрайонам ВСУ, не подставляясь под огонь зенитно-ракетных комплексов противника.

https://ria.ru/20240512/vsu-1945432395.html

https://ria.ru/20240512/zelenskiy-1945422796.html

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в мире, россия, воздушно-космические силы россии, вооруженные силы украины