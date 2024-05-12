https://ria.ru/20240512/vsu-1945432395.html
"Русские прямо над нами". Генерал ВСУ рассказал, что случилось в зоне СВО
"Русские прямо над нами". Генерал ВСУ рассказал, что случилось в зоне СВО - РИА Новости, 12.05.2024
"Русские прямо над нами". Генерал ВСУ рассказал, что случилось в зоне СВО
Оборона ВСУ в зоне специальной операции обваливается из-за мощных ударов российских БПЛА, заявил отставной украинский генерал Сергей Кривонос в эфире... РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T17:38
2024-05-12T17:38
2024-05-12T17:38
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МОСКВА, 12 май — РИА Новости. Оборона ВСУ в зоне специальной операции обваливается из-за мощных ударов российских БПЛА, заявил отставной украинский генерал Сергей Кривонос в эфире YouTube-канала "Фабрика новостей"."Когда над твоей головой летает рой российских дронов, который наносит мощные и быстрые удары, сложно держать оборону, поэтому на определенных участках фронта мы проваливаемся и отступаем", — сказал эксперт.По его словам, фортификационные работы проведены Украиной не везде, поэтому отступать иногда приходится на не оборудованную укреплениями местность."Фронт не резиновый и может прорваться, это достаточно критично", — резюмировал отставной генерал.Российские военнослужащие группировки войск "Север" за сутки продвинулись в глубину обороны ВСУ и освободили Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области, сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20240512/zelenskiy-1945422796.html
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в мире, украина, харьковская область, сергей кривонос, вооруженные силы украины, россия
В мире, Украина, Харьковская область, Сергей Кривонос, Вооруженные силы Украины, Россия
"Русские прямо над нами". Генерал ВСУ рассказал, что случилось в зоне СВО
Генерал Кривонос: оборона ВСУ обваливается из-за мощных ударов дронов ВС РФ