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Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 12.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:30 12.05.2024
https://ria.ru/20240512/vsu-1945422949.html
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 12.05.2024
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
Украинские войска выпустили по Горловке и Донецку семь снарядов натовского калибра 155 миллиметров, в том числе два кассетных, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T16:30
2024-05-12T16:30
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
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ДОНЕЦК, 12 мая - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Горловке и Донецку семь снарядов натовского калибра 155 миллиметров, в том числе два кассетных, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 16:05 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 16.10 - населенный пункт Желанное Второе - город Донецк (Петровский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров; 16.10 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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в мире, горловка, донецк, украина, сцкк, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Донецк, Украина, СЦКК, НАТО
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку

ВСУ выпустили семь снарядов по Донецку и Горловке

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела Донецка
Последствия обстрела Донецка - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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ДОНЕЦК, 12 мая - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Горловке и Донецку семь снарядов натовского калибра 155 миллиметров, в том числе два кассетных, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 16:05 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 16.10 - населенный пункт Желанное Второе - город Донецк (Петровский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров; 16.10 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Последствия обстрела города Стаханов в ЛНР со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаДонецкУкраинаСЦККНАТО
 
 
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