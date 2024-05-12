https://ria.ru/20240512/vsu-1945422949.html

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 12.05.2024

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку

Украинские войска выпустили по Горловке и Донецку семь снарядов натовского калибра 155 миллиметров, в том числе два кассетных, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 12.05.2024

2024-05-12T16:30

2024-05-12T16:30

2024-05-12T16:30

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

донецк

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сцкк

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ДОНЕЦК, 12 мая - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Горловке и Донецку семь снарядов натовского калибра 155 миллиметров, в том числе два кассетных, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 16:05 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 16.10 - населенный пункт Желанное Второе - город Донецк (Петровский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров; 16.10 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20240512/miroshnichenko-1945409615.html

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в мире, горловка, донецк, украина, сцкк, нато