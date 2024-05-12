https://ria.ru/20240512/voyska-1945352454.html

Российские войска улучшили позиции на Времевском направлении, заявил Рогов

Российские войска улучшили позиции на Времевском направлении, заявил Рогов - РИА Новости, 12.05.2024

Российские войска улучшили позиции на Времевском направлении, заявил Рогов

Российские войска улучшили передние позиции на времевском направлении линии фронта, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам РИА Новости, 12.05.2024

2024-05-12T10:45

2024-05-12T10:45

2024-05-12T11:33

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россия

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владимир рогов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости. Российские войска улучшили передние позиции на времевском направлении линии фронта, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "В Урожайном, Червоном и Старомайорском на времевском направлении запорожской линии фронта наши войска улучшили позиции по переднему краю и продвинулись немного вперед, уничтожив несколько десятков боевиков", - сказал РИА Новости Рогов. Урожайное и Старомайорское находятся на стыке Запорожской области и ДНР. Противник захватил эти села в ходе контрнаступления летом прошлого года. Ранее Рогов сообщал, что российские войска закрепились на окраинах данных сел.

https://ria.ru/20240512/nyt-1945336856.html

россия

запорожская область

донецкая народная республика

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Варвара Скокшина

россия, запорожская область, донецкая народная республика, владимир рогов, безопасность