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Российские войска улучшили позиции на Времевском направлении, заявил Рогов - РИА Новости, 12.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:45 12.05.2024 (обновлено: 11:33 12.05.2024)
https://ria.ru/20240512/voyska-1945352454.html
Российские войска улучшили позиции на Времевском направлении, заявил Рогов
Российские войска улучшили позиции на Времевском направлении, заявил Рогов - РИА Новости, 12.05.2024
Российские войска улучшили позиции на Времевском направлении, заявил Рогов
Российские войска улучшили передние позиции на времевском направлении линии фронта, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T10:45
2024-05-12T11:33
специальная военная операция на украине
россия
запорожская область
донецкая народная республика
владимир рогов
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости. Российские войска улучшили передние позиции на времевском направлении линии фронта, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "В Урожайном, Червоном и Старомайорском на времевском направлении запорожской линии фронта наши войска улучшили позиции по переднему краю и продвинулись немного вперед, уничтожив несколько десятков боевиков", - сказал РИА Новости Рогов. Урожайное и Старомайорское находятся на стыке Запорожской области и ДНР. Противник захватил эти села в ходе контрнаступления летом прошлого года. Ранее Рогов сообщал, что российские войска закрепились на окраинах данных сел.
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россия
запорожская область
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россия, запорожская область, донецкая народная республика, владимир рогов, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Донецкая Народная Республика, Владимир Рогов, Безопасность
Российские войска улучшили позиции на Времевском направлении, заявил Рогов

Рогов: ВС России улучшили позиции по переднему краю на Времевском направлении

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Российский военнослужащий. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости. Российские войска улучшили передние позиции на времевском направлении линии фронта, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
"В Урожайном, Червоном и Старомайорском на времевском направлении запорожской линии фронта наши войска улучшили позиции по переднему краю и продвинулись немного вперед, уничтожив несколько десятков боевиков", - сказал РИА Новости Рогов.
Урожайное и Старомайорское находятся на стыке Запорожской области и ДНР. Противник захватил эти села в ходе контрнаступления летом прошлого года. Ранее Рогов сообщал, что российские войска закрепились на окраинах данных сел.
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияЗапорожская областьДонецкая Народная РеспубликаВладимир РоговБезопасность
 
 
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