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Российские войска улучшили позиции на Времевском направлении, заявил Рогов
Российские войска улучшили позиции на Времевском направлении, заявил Рогов - РИА Новости, 12.05.2024
Российские войска улучшили позиции на Времевском направлении, заявил Рогов
Российские войска улучшили передние позиции на времевском направлении линии фронта, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T10:45
2024-05-12T10:45
2024-05-12T11:33
специальная военная операция на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости. Российские войска улучшили передние позиции на времевском направлении линии фронта, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "В Урожайном, Червоном и Старомайорском на времевском направлении запорожской линии фронта наши войска улучшили позиции по переднему краю и продвинулись немного вперед, уничтожив несколько десятков боевиков", - сказал РИА Новости Рогов. Урожайное и Старомайорское находятся на стыке Запорожской области и ДНР. Противник захватил эти села в ходе контрнаступления летом прошлого года. Ранее Рогов сообщал, что российские войска закрепились на окраинах данных сел.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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россия, запорожская область, донецкая народная республика, владимир рогов, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Донецкая Народная Республика, Владимир Рогов, Безопасность
Российские войска улучшили позиции на Времевском направлении, заявил Рогов
Рогов: ВС России улучшили позиции по переднему краю на Времевском направлении