https://ria.ru/20240512/vorobev-1945447515.html

Воробьев заявил о готовности Подмосковья помочь пострадавшим в Белгороде

Воробьев заявил о готовности Подмосковья помочь пострадавшим в Белгороде - РИА Новости, 12.05.2024

Воробьев заявил о готовности Подмосковья помочь пострадавшим в Белгороде

Подмосковье готово оказать поддержку пострадавшим от обстрела жилого района в Белгороде, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в... РИА Новости, 12.05.2024

2024-05-12T19:21

2024-05-12T19:21

2024-05-12T19:21

новости подмосковья

происшествия

московская область (подмосковье)

белгород

россия

андрей воробьев

вооруженные силы украины

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Подмосковье готово оказать поддержку пострадавшим от обстрела жилого района в Белгороде, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в Telegram-канале. "Обстрел жилого района в Белгороде - настоящая трагедия для всех нас. Это жестокий теракт. Мои глубокие соболезнования родным погибших, здоровья и быстрого восстановления пострадавшим. Подмосковье готово оказать любую возможную поддержку в этот трудный момент", - отметил Воробьев.Белгород в воскресенье подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ, в результате прямого попадания снаряда в жилой дом обрушился весь подъезд. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, московская область (подмосковье), белгород, россия, андрей воробьев, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), обрушение части дома в белгороде после обстрела