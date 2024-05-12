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Штаб волонтеров в Белгороде будет работать всю ночь - РИА Новости, 12.05.2024
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19:42 12.05.2024 (обновлено: 19:50 12.05.2024)
https://ria.ru/20240512/volontery-1945450089.html
Штаб волонтеров в Белгороде будет работать всю ночь
Штаб волонтеров в Белгороде будет работать всю ночь - РИА Новости, 12.05.2024
Штаб волонтеров в Белгороде будет работать всю ночь
Волонтерский штаб, обеспечивающий питанием службы, которые разбирают завалы на месте частичного обрушения дома в Белгороде, будет работать всю ночь, сообщила... РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T19:42
2024-05-12T19:50
происшествия
белгород
белгородская область
россия
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
обрушение части дома в белгороде после обстрела
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БЕЛГОРОД, 12 мая - РИА Новости. Волонтерский штаб, обеспечивающий питанием службы, которые разбирают завалы на месте частичного обрушения дома в Белгороде, будет работать всю ночь, сообщила журналистам заместитель губернатора - министр по делам молодежи Белгородской области Татьяна Киреева. "Здесь ребята помогают строителям, спасателям, организуют раздачу воды, питания, помогают нарезать бутерброды, раздавать. Мы останемся здесь нашим волонтерским штабом на всю ночь", - рассказала Киреева. В воскресенье Гладков сообщил, что Белгород подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ, в результате в десятиэтажном доме обрушился весь подъезд. По факту обстрела СК возбудил уголовное дело о теракте. МЧС России сообщало об извлечении из-под завалов в Белгороде семи погибших.
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белгород
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происшествия, белгород, белгородская область, россия, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), обрушение части дома в белгороде после обстрела
Происшествия, Белгород, Белгородская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Обрушение части дома в Белгороде после обстрела
Штаб волонтеров в Белгороде будет работать всю ночь

Власти: штаб волонтеров на месте ЧП в Белгороде будет работать всю ночь

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкНа месте обрушения подъезда в жилом доме в Белгороде в результате обстрела ВСУ
На месте обрушения подъезда в жилом доме в Белгороде в результате обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
© РИА Новости / Антон Вергун
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На месте обрушения подъезда в жилом доме в Белгороде в результате обстрела ВСУ
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 12 мая - РИА Новости. Волонтерский штаб, обеспечивающий питанием службы, которые разбирают завалы на месте частичного обрушения дома в Белгороде, будет работать всю ночь, сообщила журналистам заместитель губернатора - министр по делам молодежи Белгородской области Татьяна Киреева.
«
"Здесь ребята помогают строителям, спасателям, организуют раздачу воды, питания, помогают нарезать бутерброды, раздавать. Мы останемся здесь нашим волонтерским штабом на всю ночь", - рассказала Киреева.
В воскресенье Гладков сообщил, что Белгород подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ, в результате в десятиэтажном доме обрушился весь подъезд. По факту обстрела СК возбудил уголовное дело о теракте. МЧС России сообщало об извлечении из-под завалов в Белгороде семи погибших.
В Белгороде в результате обстрела ВСУ обрушился подъезд многоквартирного жилого дома - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
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ПроисшествияБелгородБелгородская областьРоссияВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Обрушение части дома в Белгороде после обстрела
 
 
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