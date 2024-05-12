https://ria.ru/20240512/volontery-1945450089.html
Штаб волонтеров в Белгороде будет работать всю ночь
Штаб волонтеров в Белгороде будет работать всю ночь - РИА Новости, 12.05.2024
Штаб волонтеров в Белгороде будет работать всю ночь
Волонтерский штаб, обеспечивающий питанием службы, которые разбирают завалы на месте частичного обрушения дома в Белгороде, будет работать всю ночь, сообщила... РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T19:42
2024-05-12T19:42
2024-05-12T19:50
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вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
обрушение части дома в белгороде после обстрела
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БЕЛГОРОД, 12 мая - РИА Новости. Волонтерский штаб, обеспечивающий питанием службы, которые разбирают завалы на месте частичного обрушения дома в Белгороде, будет работать всю ночь, сообщила журналистам заместитель губернатора - министр по делам молодежи Белгородской области Татьяна Киреева. "Здесь ребята помогают строителям, спасателям, организуют раздачу воды, питания, помогают нарезать бутерброды, раздавать. Мы останемся здесь нашим волонтерским штабом на всю ночь", - рассказала Киреева. В воскресенье Гладков сообщил, что Белгород подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ, в результате в десятиэтажном доме обрушился весь подъезд. По факту обстрела СК возбудил уголовное дело о теракте. МЧС России сообщало об извлечении из-под завалов в Белгороде семи погибших.
https://ria.ru/20240512/ataka-1945425086.html
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происшествия, белгород, белгородская область, россия, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), обрушение части дома в белгороде после обстрела
Происшествия, Белгород, Белгородская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Обрушение части дома в Белгороде после обстрела
Штаб волонтеров в Белгороде будет работать всю ночь
Власти: штаб волонтеров на месте ЧП в Белгороде будет работать всю ночь