https://ria.ru/20240512/volontery-1945450089.html

Штаб волонтеров в Белгороде будет работать всю ночь

Штаб волонтеров в Белгороде будет работать всю ночь - РИА Новости, 12.05.2024

Штаб волонтеров в Белгороде будет работать всю ночь

Волонтерский штаб, обеспечивающий питанием службы, которые разбирают завалы на месте частичного обрушения дома в Белгороде, будет работать всю ночь, сообщила... РИА Новости, 12.05.2024

2024-05-12T19:42

2024-05-12T19:42

2024-05-12T19:50

происшествия

белгород

белгородская область

россия

вооруженные силы украины

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

обрушение части дома в белгороде после обстрела

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БЕЛГОРОД, 12 мая - РИА Новости. Волонтерский штаб, обеспечивающий питанием службы, которые разбирают завалы на месте частичного обрушения дома в Белгороде, будет работать всю ночь, сообщила журналистам заместитель губернатора - министр по делам молодежи Белгородской области Татьяна Киреева. "Здесь ребята помогают строителям, спасателям, организуют раздачу воды, питания, помогают нарезать бутерброды, раздавать. Мы останемся здесь нашим волонтерским штабом на всю ночь", - рассказала Киреева. В воскресенье Гладков сообщил, что Белгород подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ, в результате в десятиэтажном доме обрушился весь подъезд. По факту обстрела СК возбудил уголовное дело о теракте. МЧС России сообщало об извлечении из-под завалов в Белгороде семи погибших.

https://ria.ru/20240512/ataka-1945425086.html

белгород

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происшествия, белгород, белгородская область, россия, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), обрушение части дома в белгороде после обстрела