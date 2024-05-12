https://ria.ru/20240512/volodin-1945356242.html
Володин не исключил острых дискуссий вокруг кандидатур членов правительства
Володин не исключил острых дискуссий вокруг кандидатур членов правительства - РИА Новости, 12.05.2024
Володин не исключил острых дискуссий вокруг кандидатур членов правительства
Спикер Госдумы Вячеслав Володин не исключил острых дискуссий вокруг обсуждения кандидатур членов правительства в ГД. РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T11:18
2024-05-12T11:18
2024-05-12T11:18
политика
вячеслав володин
сергей миронов
госдума рф
министерство финансов рф (минфин россии)
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин не исключил острых дискуссий вокруг обсуждения кандидатур членов правительства в ГД. "Нет, не исключаю, они уже начались", - сказал Володин журналистам. Спикер Госдумы отметил, что лидер фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов уже сделал заявление о своей позиции. Ранее Миронов сообщил, что СРЗП будет голосовать против кандидатов на должности глав Минфина, Минэкономразвития, Минкультуры, Минпросвещения, Минтруда, Минприроды, Минобрнауки.
https://ria.ru/20240512/pravitelstvo-1945351803.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, вячеслав володин, сергей миронов, госдума рф, министерство финансов рф (минфин россии), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Политика, Вячеслав Володин, Сергей Миронов, Госдума РФ, Министерство финансов РФ (Минфин России), Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Володин не исключил острых дискуссий вокруг кандидатур членов правительства
Володин не исключил острых дискуссий в Госдуме вокруг состава правительства