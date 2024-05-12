https://ria.ru/20240512/volodin-1945356242.html

Володин не исключил острых дискуссий вокруг кандидатур членов правительства

Володин не исключил острых дискуссий вокруг кандидатур членов правительства - РИА Новости, 12.05.2024

Володин не исключил острых дискуссий вокруг кандидатур членов правительства

Спикер Госдумы Вячеслав Володин не исключил острых дискуссий вокруг обсуждения кандидатур членов правительства в ГД. РИА Новости, 12.05.2024

2024-05-12T11:18

2024-05-12T11:18

2024-05-12T11:18

политика

вячеслав володин

сергей миронов

госдума рф

министерство финансов рф (минфин россии)

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин не исключил острых дискуссий вокруг обсуждения кандидатур членов правительства в ГД. "Нет, не исключаю, они уже начались", - сказал Володин журналистам. Спикер Госдумы отметил, что лидер фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов уже сделал заявление о своей позиции. Ранее Миронов сообщил, что СРЗП будет голосовать против кандидатов на должности глав Минфина, Минэкономразвития, Минкультуры, Минпросвещения, Минтруда, Минприроды, Минобрнауки.

https://ria.ru/20240512/pravitelstvo-1945351803.html

https://ria.ru/20240511/vlast-1944749082.html

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2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, вячеслав володин, сергей миронов, госдума рф, министерство финансов рф (минфин россии), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)